Неуспешно опитаха да оплетат съдия Галина Захарова в скандал с руски софтуер, внедрен във ВКС още през 2012 – а

На днешното заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова даде отпор на опита да бъде забъркана в скандал с руски шпионски софтуер, който застрашавал национолнато сигурност. Причината е, че ВКС използва руска антивирусна програма „Касперски“ (Kaspersky, а Боян Новански изнесе доклад за въвеждането на антивирусния агент Trellix Endpoint Security Power Edition в съдилищата.

В отделен доклад за употретбата на руския „Касперски“ (Kaspersky) , Новански заяви, че по необясними причини, не друг, а ВКС използва софтуер на една неприятелска държава за защита на служебните си компютри. А това било проблем за киберсигурността на съдебната система, а отам и на националната сигуронст. От доклада му се разбира, че последният лиценз на руския софтуер, инсталиран на служебните десктопи на съда, изтича на 26 януари 2026 г.

Той подробно описа как програма Kaspersky е забранена за използване в прителски държави – в САЩ, след помощ от Израел, Великобритания, Канада, Нидерландия, Германия, Полша, Румъния и др. , а според резолюция на ЕП продуктите на Kaspersky били обявени като злонамерени.

Новански чертае апокалиптични сценарии, които могат да настъпят от ползването на руския софтуер – скрит шпионаж за систематично извличане на данни, явен саботаж, с който може да парализира правораздаването в страната и злонамерена манипулация на данни, премни на доказателства, дати на съдебни документи, да се изтриват записи от електронното деловодство и да се подправят съдебни документи.

„Рискът не е хипотетичен,“ казва в доклада си Новански. Понеже не знаем докъде може да стигне „шпионския“ руски софтуер, гадаем – вероятно една манипулация може да доведе дотам, че наказателните съдии да са написали, че

Сарафов е легитимен и.ф. главен прокурор, а в деловодната система да излиза обратното – че е загубил качества на и.ф. главен прокурор лед 21 юли 2025 г.

Или, върховните съдиите са посочили, че делото срещу Благомир Коцев трябва да остане в София, пък зловредния руския софтуера е пробил и е насочил „Коцев“ за гледане във Варна. И прокуратурата страда.

Всичко е възможно, защото според Новански: „Руското правителство може законно да принуди централата на Kaspersky в Москва да разработи и изпрати злонамерена, целенасочена актуализация, подписана с легитимните криптографски ключове на компанията“.

Преди това той, като възложител на проект за надграждане на киберсигуронстта в съдебната система, изчете доклад, в който обясни колко спешна е нуждата от въвеждането на антивирусната програма Trellix и колко без нея е занижено киберхигиената в съдилищата, организацията и мерките за сигурност. Изрази задоволство, че програмата вече е монтирана на над 4 000 копютъра.

Новански предложи бъдат изслушани специалисти на Информационно обслужване, които вече са поканени, нещо което май малцина от пленума знаеха, във всеки случай Галина Захорава не бе уведомена.

След Новански тя взе думата и най-напред тя настоя преди изслушването на IT специалистите да се направи среща с представители на съдийската общност, които да изложат проблемите , които имат във връзка с внедряването на Trellixет. Тя настоя за пpoвeждaнe нa oтĸpитo eĸcпepтнo oбcъждaнe c yчacтиe нa ръководителите на апелатавните и окръжните съдилаща, съдебни админстратори и IT специалисти, за да се изяснят напреженията. Категорича бе, че преди изслушването на специалисти от ИО е наложително първо да бъда чути съдиите и изброи съдилищата, които са поставили въпроси – АС – София, АС – Бургас, окръжниге съдилища в Кюстендил, Благоевград, Ямбол и др. “ Много от притеснията им заслужават специално внимание“, каза Захарова.

Подкрепиха я Олга Керелска, Цветинка Пашкунова и Вероника Имова.

Сигнална лампа светна веднага,

след като прокурорите във ВСС, които не са засегнати от проблемите на Trellixет, гласуваха срещу предложението на председателя на ВКС да бъдат изслушани първо съдиите. Това направиха и Боян Магдалинев, и Даниела Марчева, която на три пъти настоя да бъдат изслушани първо специалистите на ИО, защото чакат „хората пред вратата отдавна и им дължим институционална коректност“ – без грижа, че съдийската общност също чака, но пък е важно да върви проекта на Новански.

За неудоволствие на мнозинството обаче вчера УС на ССБ в писмо до ВСС поиска да спре внедравянето на системата Trellix. От съюза посочват, че заради неасноти в съдийскиете cpeди и тези на съдебните админстратори има подозрения зa нecъoтвeтcтвиe нa пpoцeca c изиcĸвaниятa зa зaщитa нa личнитe дaнни нa мaгиcтpaти и cтpaните пo дeлa. Още и опасности има нepeглaмeнтиpaн и нeпoдлeжaщ нa ĸoнтpoл външeн дocтъп дo paбoтнитe пpoцecи пo изгoтвянe нa cъдeбнитe aĸтoвe и т.н. От призива на ССБ се разбра също, че съдиите не са наясно защо aдминиcтpaтивнитe cъдилищa и пpoĸypaтypaтa са изключени от пpoцeca нa внeдpявaнe нa тази защита.

Самото гласуването очерта, че шпионският софтуер

е само средство председателят на ВКС Галина Захарова да бъде оплетена в интрига.

„В доклада на Новански десет път е посочно, че за руския софтуер отговорност носи председателят на съда„, каза Захарова.

„Вероятно все още мога да понеса и това в личен план, но черз подобни твърдения се уронва престижа на институцията, която предствалявам по закон. Не говоря пред вас като „оправдаваща се“, обвиняема или защитник на софтуера, но този софтуер се използа от много години, далеч преди да стана председател и даже член на този съд, изтъкна тя.

Фактите са, че още през 2011 – 2012 г. ВСС е предложил на съдилищата лиценз за софтуера „Касперски“, а впоследствие поради бюджетни съображения ВКС никога не получавал предложения за други лиценнзи от ВСС.

Захарова каза, че приема като обвинение написаното от Боян Новански, но изложението й цели да защити авторитета на съда.

Новански направи опит за извинение, подчерта, че разбира се, Захарова, не е виновна за избора на Kaspersky, а системният администратор. От доклада му обаче не личеше това.

Олга Керелска, която е известно, че не подминава подмолните игри, отбеляза: „На мен този доклад ми прозвуча, като лична атака срещу Захарова“, каза тя.

„Този софтуер е внедрен през 2012 г, а по това време България не е била неприятелска страна за Русия. Защо днес се поставя този въпрос и то два месеца преди изтичане на лиценза му, попита Керелска.

„Лично аз виждам някаква тенденциозоност. Защо ние от 2017 г. , (когато бе сформиран този състав на ВСС) , не сме се обърнали внимание този „шпионски“ софтуер, а сега той изведнъж стана толкова важен, каза тя и посочи, че всъщност лаборатория на Kaspersky е изнесла дейноста си в Швейцария.

Напомни, че според доклад на Министерството на електронното управление от май 2025 г. през м.г. в страната има 17 администрации, които ползват антивирусната програма на Kaspersky. Година по-рано броят им е 22, а през 2022 г. – 29.

Някои се грижат за нечия сигурност, но не е националната – чак да му стане неудобно на човек, че е свидетел на подобни низки страсти в отдавна презрелия ВСС.