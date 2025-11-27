След убедителния многохиляден отговор на протеста за бюджета на управленците, Борисов обяви, че ще бъде преработен

Проектобюджетът за 2026 година ще бъде оттеглен и преработен. Това обяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи БТА.

„Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета или да намерят законова форма, защото е приет на първо четене, докато не се възстанови диалогът с тристранката и докато всички не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет“, каза „обикновения депутат“ Борисов.

Той заяви, че сегашният бюджет е с 3% дефицит, така че не би трябвало това да се отрази на приемането на страната в еврозоната.

Борисов казва, че „дори и само един човек да протестира, ще се опитам да чуя какво казва, а в някои от исканията има разум„.

Когато видя реалността в очите, най-сетне лидерът на ГЕРБ разбра какво казват отдавна от опозицията, бизнеса, синдикати и хората.

По време на изявлението нито финансовият министър Теменужка Петкова, нито Йордан Цонев от ДПС-Ново начало посмяха да обосноват решението за оттеглянето на бюджета и то след като мнозинството дълго повтаряше, че това е „единственият възможен бюджет“.

„След като не чуха опозицията, не чуха експертите, след като отказаха да чуят бизнеса, се радваме, че чуха гражданите и този пагубен бюджет ще бъде преработен“, каза лидерът на ПП-ДБ Асен Василев, цитиран от в. Сега.

„Имаме достатъчно време през месец декември да постигнем онези очаквания или да обясним онези проблеми, които се изтъкват като дефекти на проектобюджета, за да имаме, в крайна сметка, балансиран бюджет, който отговаря на политическата спектралност на управлението„. Това каза премиерът Росен Желязков в Народното събрание по повод оттеглянато на проектобюджета за 2026 г.