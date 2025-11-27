След близо шест месеца в ареста Варненският окръжен съд освободи Благомир Коцев срещу 200 000 лв. парична гаранция

Окръжният съд във Варна освободи Благомир Коцев от близо шестмесечния арест и го пусна на свобода срещу 200 000 лв. парична гаранция.
Той бе задържан на 8 юли т.г. след акция на КПК и бе единственият от „престъпното съдружие“, който бе държан в ареста, последно в Софийския затвор, от който бе прехвърлен във Варненския.
На седмото искане на защитата за промяна на мярката, съдия Светла Даскалова прецени, че няма опасност нито за делото, нито за правосъдието, ако кметът да излезе на свобода.
Гаранцията трябва да бъде платена в 7-дневен срок, дотогава той остава в затвора.
Адвокатите заявиха, че няма никаква опасност Коцев да се укрие и че вече почти 5 месеца той е в ареста, а сега и в затвора, при приключено досъдебно производство и разследване. Те поискаха да бъде наложена мярка за неотклоние „подписка „.
“ Той търпи вече петмесечна присъда, без да е осъден„, посочи адвокат Николай Владимиров. Стана ясно, че по разпореждане именно на прокурор Георги Иванов Коцев не е трябвало да се събира или дори засича с бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов.
Пред съда Благомир Коцев заяви, че не е правил нищо незаконно. Той допълни, че дори се радва, че делото срещу него започва, тъй като така истината ще излезе наяве и неговото име, както и това на семейството му, ще бъде изчистено.
Вярвам във върховенството на закона, каза Коцев и посочи, че иска мярката му да бъде променена, тъй като има отговорности към варненци, към близките си и към невръстните си деца.
Кметът изтъкна изрази убеденост, че делото срещу него не за да бъде отстранен от поста, на който е избран от съгражданите си.
В залата той благодари на варненци за проведените в негова подкрепа протеста.
Пред сградата на съда граждании днес бяха издигнали плакати в подкрепа на Коцев – „Свобода за Варна – Свобода за Благо“ и скандираха в негова подкрепа.
Досега 14 пъти варненци протестираха срещу задържането му и за свободата на кмета си.
Насъбралото се множество след решениеот на съда скандира „победа“ и „свобода“.
Пред журналисти адвокат Ина Лулчева коментира решението на съда:
„Изненада ни размера на гаранцията. Но иначе всички мотиви на съда, които бяха във връзка с това, че има реална опасност да се укрие или да извърши престъпления, каквато досега съдиите приемаха напълно на базата на предположения. Съдът каза, че няма такава опасност и това е най-важното.
Сега с г – н господин Коцев обмисляме какво да правим с този размер. Тук няколко граждани казаха – „ние ще съберем парите“.
Така че когато нещо е въпрос само на пари, то е решимо. Коцев ще излезе от ареста веднага, след като се внесе гаранцията„.
На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд, като задържа постъпилото преди това искане на защитата за промяна на мярката му за неотклонение, което по закон трябваше да внесе незабавно. А след това го прехвърли в „карцера “ на Софийския затвор.
Заедно с Коцев на съд бяха предадени още четирима обвиняеми. На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжния съд във Варна, а не от Софийския градски съд.
Още при шестото удължаване на задържането му от САС, стана ясно, че гледането на делото в София, е проблемно – в особеното си мнение cъдия Aндpeй Aнгeлoв пocoчи за cвидeтeлcĸитe пoĸaзaния нa Πлaмeнĸa Димитpoвa „нe мoжe дa бъдe игнорирано, чe е изхождат от икономически засегнато лице от дейността на Община Варна и то при управлението на обвиняемия Коцев, т.е. според мен, качествената характеристика на гласното доказателствено средство предполага внимателна проверка на данните, съдържащи се там“.
Taĸaвa проверка органите на досъдебното производство не са извършили, „което неминуемо рефлектира върху обосноваността на предположението за съпричастност на обвиняемия“, oтбeлязa cъдиятa.
Наред с това съдията отбеляза, чe cъдeбният cъcтaв e тpябвaлo дa ĸoнcтaтиpa злoyпoтpeбa c пpaвo oт cтpaнa нa пpoĸypaтypaтa зa тoвa, чe 11- ти мeceц вoди paзcлeдвaнeтo, бeз дa ycтaнoви ĸoe e лицeтo c имyнитeт зapaди ĸoeтo дeлoтo бeшe иззето oт Bapнa в Coфия.
В последния момент в обвинителиня акт СГП записа, че „деянието“ било завършено София, за да спаси софийската подсъдност, но съдия Снежина Колева от СГС прекрати делото, изпрати го на ВКС, който окончателно реши, че мястото на това производство е във Варненския окръжен съд.