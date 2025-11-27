След близо шест месеца в ареста Варненският окръжен съд освободи Благомир Коцев срещу 200 000 лв. парична гаранция

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Окръжният съд във Варна освободи Благомир Коцев от близо шестмесечния арест и го пусна на свобода срещу 200 000 лв. парична гаранция.

Той бе задържан на 8 юли т.г. след акция на КПК и бе единственият от „престъпното съдружие“, който бе държан в ареста, последно в Софийския затвор, от който бе прехвърлен във Варненския.

На седмото искане на защитата за промяна на мярката, съдия Светла Даскалова прецени, че няма опасност нито за делото, нито за правосъдието, ако кметът да излезе на свобода.

Гаранцията трябва да бъде платена в 7-дневен срок, дотогава той остава в затвора.

По-рано пред Варненския окръжен съд прокуратурата, представлявана от Ахмед Кокоев и Илия Стефанов от СГП, поиска от съда Коцев да остане под стража. Прокурорите посочиха, че Коцев, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев и пиарът Антоанета Петрова са искали общо 366 866 лева подкуп. Нито един свидетил по това дело не е уличавал Благомир Коцев, че му е искал рушвети.

Адвокатката на Коцев Ина Лулчева направи обстоен преглед на свидетелските показания и каза, че въз основа на тях не може да се направи обосновано предположение за престъпен сговор.

Тя подчерта, че съдът не трябва да уважи искането на прокуратурата, защото с това дело тя явно участва в политиката, а целта е отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост и добави, че по делото няма доказателства пари да са събирани за политическа кампания на определена партия. Лулчева представи 40 страници нови доказателства, сред които и медицински документи за здравословното състояние на съпругата на Коцев, която трябва на 10 декември да бъде приета в клиника в Берлин, а той трябва да се грижи за децата си.

Представена бе и заповед на директора на Софийския затвор, който забранява събирането в една килия и контактите на Коцев и вчера освободения от задържането Никола Барбутов, бивш зам.-кмет на София.