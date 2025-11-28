Асоциация на прокурорите в България проведе традиционна есенна академия на тема „Киберпрестъпления“

Share Facebook

По традиция Асоциация на прокурорите в България проведе есенната си академия, която тази година беше на тема „Киберпрестъпления“. Обучението се проведе за времето от 24.11.2025 г. до 26.11.2025 г. в Учебна база на Прокуратурата на Република България в „Цигов Чарк“.

Участие в академията взеха общо 101 прокурори и следователи от цялата страна. Онлайн в събитието се включи Радка Нейшънс от криминалния отдел на Министерство на правосъдието в САЩ, която говори за молбите за правна помощ от и до САЩ и техните изпълнения.

По време на академията като лектор участва директорът на дирекция „Киберпрестъпност“ – ГДБОП Владимир Димитров, който обясни на аудиторията за актуалните киберпрестъпления и даде практически съвети при разследването им. Като лектори участие взеха началникът на сектор „Дигитални анализи“ към дирекция „Киберпрестъпност“ – ГДБОП Борис Славчев и следователите от НСлС Светослав Василев и Петър Ганчев. Те засегнаха темите за изследването на компютри, телефони и други дигитални носители и разследването на престъпления, свързани с транзакции на криптоактиви.

Прокурор Александра Стефанова от Научно-експертният съвет към АПБ изнесе лекция за новите механизми за съдебно сътрудничество между държавите членки на ЕС при изземване на електронни доказателства.

Проведената есенна академия, организирана от Асоциация на прокурорите в България допринесе за повишаване на професионалната квалификация на прокурорите и следователите в случаи, при които се установяват и разследват киберпрестъпления, съобщават от АПБ.