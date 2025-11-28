Благомир Коцев излезе от ареста и на свобода попадна в прегръдката на най-верния човек – майката на неговите деца

Надявам се от понеделник да влезем отново в нужния работен ритъм, каза пред вратите на затвора Коцев. Той бе посрещнат от съпругата си, свои близки и приятели.

Най-голямото ми желание в момента е да се прибера и да целуна децата си, каза кметът.

В отговори на въпроси той посочи, че въпреки всичко случило се, не съжалява, че е станал политик, и има отговорности към варненци, които възнамерява да изпълнява.

Много поуки могат да се направят от това, което стана, каза още Коцев. По думите му важно е това, че хората са видели какво може да се случи на всекиго.

„Тепърва ще осъзнаваме какво се е случило и защо се е случило“, изтъкна той и припомни, че започва съдебен процес срещу него. Изрази увереност, че в рамките на процеса наяве ще излезе цялата истина.

Благомир Коцев благодари на всички, които са го подкрепяли през последните месеци. Всъщност варненци подкрепяха не мен, а своя легитимен избор, посочи Коцев.

Той допълни, че е видял огромна енергия в града, защото 14 пъти хората са излезли на протест, за да изразят своята позиция в негова защита. Уверявам ви, че ще бъда винаги верен на варненци, каза Коцев.

За обявената акция по събирането на 200 000 лева, необходими за плащане на гаранцията му, за да излезе веднага от ареста, той посочи, че още не знае подробности, но изрази благодарност както към инициаторите на акцията, така и към всички, които са се включили.

Междувременно от Варненския окръжен съд съобщиха, че платената парична гаранция се освобождава, когато подсъдимият бъде оправдан, осъден на наказание без лишаване от свобода, или задържан за изпълнение на наказанието. Сумата се отнема в полза на държавата, ако подсъдимият не се яви в съдебно заседание.

След близо шест месеца под стража, вчера Варненският окръжен съд го освободи, е, със завишена парична гаранция от 200 000 лева, но на свобода!

Минути след полунощ с от „Продължаваме промяната“ съобщиха във фейсбук профила на формацията, че средствата за гаранцията на Коцев са осигурени.

От партията допълниха, че дарителските кампании, обявени от Филип Буков и Манол Пейков, са събрали над 240 000 лева за 5 часа благодарение на над 2500 дарители.

Когато гаранцията се възстанови, а това ще стане след като бъде оправадн, в което защитата не се съмнява, средствата, събрани за Благо, ще бъдат дарени за смислени и обединяващи каузи! Това е силата на общността!, гласи снощното съобщение във Фейсбук.