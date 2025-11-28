Последни новини
Home / Законът / Новата антивирусна програма, въвеждана в съдилищата, не е ясно дали не е Троянски кон за достъп до делата

Новата антивирусна програма, въвеждана в съдилищата, не е ясно дали не е Троянски кон за достъп до делата

De Fakto 28.11.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 202 Прегледа

Defakto.bg

Председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов коментира в предаванеjто Лице в Лице по БТВ  актуални теми, свързани със съдебната система, включително и решението на ВСС да въведе нов антивирусен агент в компютрите на съдилищата.

Основният акцент в интервюто беше искането на Съюза на съдиите Висшият съдебен съвет да преразгледа решението си за въвеждане на нов антивирусен софтуер (антивирусен агент Trellix) в съдилищата. По думите на Атанасов първите тревоги са дошли от системните администратори в съдилищата, които са предупредили, че новият софтуер може да позволи нерегламентиран достъп до лични данни и информация по дела.

Той подчерта, че след инсталиране на софтуера контролът върху информационните процеси се изнася към център в „Информационно обслужване“, което според ИТ специалистите в съдилищата крие рискове. Допълнителна тревога буди и фактът, че новата система се внедрява без участие на прокуратурата и административните съдилища.

ВСС е отложил обсъждането поради необходимост от по-задълбочено разглеждане, но не е разпоредил спиране на внедряването. Част от съдилищата вече са отказали да допуснат инсталацията до изясняване на риска.

Атанасов обясни, че председателите на съдилища носят отговорност за сигурността на делата и не могат да бъдат принуждавани да инсталират продукт, за който няма достатъчно гаранции. Той посочи, че на заседание на ВСС е бил представен доклад на Комисията по информационни технологии, използван за критика към председателя на ВКС Галина Захарова, която отказа да допусне инсталацията.

Независимостта на съда не е привилегия на съдиите. Тя е гаранция, че делата на гражданите ще бъдат решавани единствено по закон, без външен натиск – включително чрез информационната среда, в която работи съдът“, подчерта Атанасов.

Атанасов отказа да коментира конкретни съдебни актове, включително последното решение на Варненския окръжен съд да освободи кмета Благо Коцев срещу гаранция от 200 000 лева.  Той подчерта, че това е забранено от закона, но отбеляза принципна разлика между мерките за неотклонение в досъдебната фаза и тези, разглеждани след внасянето на обвинителния акт в съда. Той припомни, че откритите заседания в съдебната фаза дават възможност на обществото само да проследи доказателствата и процеса.

По повод преместеното дело за Коцев от София обратно във Варна, Атанасов посочи, че според публичната информация материалите срещу неизвестен народен представител с имунитет са отделени в друго производство.  Софийският градски съд е изпратил делото на ВКС, който е определил Варна като компетентен съд, предвид че повечето участници по делото са от региона.

 

About De Fakto

Проверете също

Пловдивската адвокатска колегия защити адв. Явор Нотев от нападките на бащата на Сияна

Адвокатската колегия в Пловдив, а и в цялата страна излезе с официална позиция, след обвинение …

Неуспешно опитаха да оплетат съдия Галина Захарова в скандал с руски софтуер, внедрен във ВКС още през 2012 – а

На  заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет в четвъртък председателят на  Върховния касационен съд …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване