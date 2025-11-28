Омбудсманът изрази несъгласие с предложеното от КЕВР поскъпване на ВиК услугите

Последни новини
28.11.2025

Омбудсманът Велислава Делчева изрази несъгласие с предложеното от Комисията за енергийно и водно регулиране ново поскъпване на ВиК услугите от 1 януари догодина.

Предложеното увеличение средно за страната е над 2,6%.

Според Делчева, липсват убедителни основания, които да доказват, че по-високите цени ще доведат до по-качествена, надеждна и ефективна услуга за гражданите.

В становище до председателя на регулатора Пламен Младеновски, Делчева посочва, че според справка на регионалното министерство през тази седмица повече от 32 000 души в страната са на воден режим.

Тя посочва още, че повече от половината от жалбите до институцията омбудсман са свързани с лошо качество на услугата.

