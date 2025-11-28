Адвокатската колегия в Пловдив, а и в цялата страна излезе с официална позиция, след обвинение на бащата на Сияна Николай Попов срещу адвокат Явор Нотев в корупция, съобщава Tрафикнюз.

В национален ефир Попов, обвини адвокат Явор Нотев, че всъщност е получил 48 000 лева от фирмата‑собственик на камиона, макар публично да твърди, че защитава подсъдимия „безплатно“. Той твърди, че Нотев е в тесни „приятелски“ и служебни връзки с вещото лице по делото — Станимир Карапетков, което, според Попов, опорочава експертизата и цялото дело.

Николай Попов заявява, че е събрал документи, които даказвали тези връзки, и настоява за нова, независима експертиза и проверка на всички случаи, в които Карапетков и Нотев са участвали заедно.

След интервюто на Попов, адвокатите в страната изразиха пълна подкрепа към колегата си.

„Тези изказвания съдържат редица недоказани твърдения, с които на практика се обосновава искане за замяна на назначен в конкретно производство експерт. Уважаваме свободата на изразяване на всеки гражданин и скръбта на родителите и близките на пострадали при пътно-транспортни пътешествия.

Призоваваме компетентните органи и институции да утвърдят актуализирана стратегия за превенция на пътните нарушения и защита на българските деца. Вярваме, че именно образованието, превенцията и засиленият контрол са средствата, които ще спомогнат за намаляване на агресията не само на пътя, но и в обществото ни като цяло. Децата ни трябва да бъдат ефективно защитени от притеснителните тенденции на повишаване на престъпните посегателства срещу деца, физическото и психическо насилие срещу деца по пътищата, в обществени сгради, в дигиталната среда и дори в училищата, улесняване употребата на алкохол и вредни субстанции от деца, понижаване на образователното ниво и постепенно заличаване на ценностите в съзнанието на подрастващите.

Същевременно изказванията и нападките срещу колега адвокат с твърдения за „корупционни практики“, неподкрепени от никакви доказателства, възприемаме като опит за сплашване на адв. Явор Нотев и форма на засилен натиск, за да се откаже адвокатът от защитата на подсъдимия в това производство. Припомняме, че всеки български гражданин има право да ползва адвокат в съдебен процес срещу него, а тормозът и сплашването на адвокат представляват нарушения по чл.9, ал.4 от Конвенцията за защита професията на адвоката, на които адвокатските съвети в страната ще се противопоставят с всички допустими от закона средства”, се казва в позицията на Адвокатска колеги, посочва изданието.