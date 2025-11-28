Протест: Заради претърсвания на имоти в страната по дело за „Исторически парк“, „Величие“ блокира центъра на София

Симпатизанти на „Величие“ така протестираха срещу проверката на прокуратурата на схема за имотни измами, свързана с „Исторически парк“, която се приема като атака срещу партията.

Вчера от прокуратурата съобщиха, че реализират мащабна съвместна специализирана операция с КПК, на територията на градовете София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски„

Досъдебното производство за престъпление е образувано на 9 декември 2024 г. с постановление на прокурор в СГП и се води от КПК под ръководството и надзора на СГП.

Предмет на разследване са обстоятелства, свързани с образуване и ръководене на организирана престъпна група около действаща на територията на цялата страна в периода от 2013 г. до 2025 г. включително, посочиха от прокуратурата.