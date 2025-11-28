Последни новини
Протест: Заради претърсвания на имоти в страната по дело за „Исторически парк", „Величие" блокира центъра на София

28.11.2025

Ивелин Михайлов

 на партия „Величие“  блокира центъра на София днес сутринта. Почти по едно и също време автомобили с номера от различни градове от страната бяха оставяни паркирани на ключови улици в столицата, а водачите им изчезваха.

Демонстрацията се проведе в района на „Триъгълника на властта“, където участниците временно спряха движението, след като част от автомобилите им „се развалили“ — в знак на протест.
Част от колите бяха с вдигнати капаци на двигателите, за да имитират повреда.
Симпатизанти на „Величие“ така протестираха срещу проверката на прокуратурата на схема за имотни измами, свързана с „Исторически парк“, която се приема като атака срещу партията.

Вчера от прокуратурата съобщиха, че реализират мащабна съвместна специализирана операция с КПК, на територията на градовете София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски„

Досъдебното производство за престъпление е образувано на 9 декември 2024 г. с постановление на прокурор в СГП и се води от КПК под ръководството и надзора на СГП.

Предмет на разследване са обстоятелства, свързани с образуване и ръководене на организирана престъпна група около   действаща на територията на цялата страна в периода от 2013 г. до 2025 г. включително, посочиха от прокуратурата.

По рано през седмицата лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов коментира пред БНР претърсването на офиси и частни домове на партията във Варна, село Неофит Рилски, Шумен, Пазарджик и цялата страна от представители на Комисията за противодействие на корупцията и жандармерията. Той посочи, че става дума за репресия, свързана с отказа му да се присъедини към управляващото мнозинство.

Михайлов допълни, че очаква посещение от представител на Интерпарламентарния съюз от ЕС през следващата седмица и ще сезира европейските институции за репресивните действия. Той посочи, че е бил изнудван от КПК да подкрепи бюджета.

 

