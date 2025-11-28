Протест: Заради претърсвания на имоти в страната по дело за „Исторически парк“, „Величие“ блокира центъра на София

на партия „Величие“ блокира центъра на София днес сутринта. Почти по едно и също време автомобили с номера от различни градове от страната бяха оставяни паркирани на ключови улици в столицата, а водачите им изчезваха.
По рано през седмицата лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов коментира пред БНР претърсването на офиси и частни домове на партията във Варна, село Неофит Рилски, Шумен, Пазарджик и цялата страна от представители на Комисията за противодействие на корупцията и жандармерията. Той посочи, че става дума за репресия, свързана с отказа му да се присъедини към управляващото мнозинство.
Михайлов допълни, че очаква посещение от представител на Интерпарламентарния съюз от ЕС през следващата седмица и ще сезира европейските институции за репресивните действия. Той посочи, че е бил изнудван от КПК да подкрепи бюджета.