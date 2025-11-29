Последни новини
Home / Законът / От седмицата: Чрез „вечните“ преходни разпоредби, „ДПС – НН“ се прицели в шефовете специалните служби

От седмицата: Чрез „вечните“ преходни разпоредби, „ДПС – НН“ се прицели в шефовете специалните служби

De Fakto 29.11.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 240 Прегледа

Defakto.bg

Една по една излизат наяве  причините поради, които  управляващите отнеха правомощия на държавана глави да издава указ за назначенията на  шефовете на специалните служби и превърнаха държавния интерес в партиен.

След промените мнозинство подготвя спешна смяна на ръководствата на Държавна агенция „Технически операции“ – ДАТО (агенцията за подслушване) и ДАР (цивилното разузнаване) чрез парламентарна процедура, в която се заобикалят законодателните правила.  За това  съобщават  Божидар Божанов от „Да, България“ и Петър Петров от „Възраждане“, пише Сега.

„В седмицата, в която общественото напрежение ескалира заради проектобюджета за догодина и се проведе многохиляден протест пред парламента, блокирал депутати в сградата до малките часове, ГЕРБ, ДПС, БСП и „Има такъв народ“ използваха застоял в деловодството на Народното събрание законопроект, за да освободят няколко места за свои в службите за сигурност, съобщи  „Дневник“.

След като преди месец промениха закона и махнаха подписа на президента, сега са се сетили, че нямат основание да отстранят настоящите председатели. И затова „на коляно“ им прекратяват мандатите през „преходни и заключителни“, посочи  Божанов.

„Овладяването на службите от страна на управляващото мнозинство и политизирането на тяхното ръководство продължава с бързи темпове“,  коментира  на брифинг  народният представител Петър Петров.

Това се случва в четвъртък (27 ноември) по време на заседанието на парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност. На него депутатите разглеждат внесени в края на юни промени в Закона за Министерството на вътрешните работи,  който първоначално засягал единствено обмена на информация между МВР и европейски полицейски служби.

ДПС–Ново начало се възполза от ситуацията и вкарава  в преходните разпоредби на закона промени в напълно различни закони, които задължават Народното събрание в едномесечен срок след окончателното им приемане да стартира процедура по избор на ново ръководство на ДАНС, ДАР и ДАТО.

В самия текст е записано, че с откриването на процедурата автоматично се прекратяват правомощията на действащите ръководители на трите служби. Това е изключително притеснително за националната сигурност, тъй като има опасност да бъде извършено по едно и също време.

„Ако бъдат приети и обнародвани тези промени, в едномесечен срок Народното събрание ще бъде форсирано, принудено да прекрати правомощията на сегашните ръководители на ДАНС, ДАР и ДАТО и да започне процедурата по избор на нови.“, заяви Петров.

В началото на ноември Конституционният съд образува дело за промените в закона, с които бяха отнети правомощията на президента при избора на шефове на ДАНС, ДАР и ДАТО.   59 депутати поискаха промените да  бъдат обявени за противоконституционни. Под искането се подписаха депутатите от „Възраждане“ и „Величие“, 13 народни представители от „Алианса за права и свободи“,  както и трима от „Продължаваме промяната“.

В жeлaниeтo cи дa ocигypи бeзĸoнфлиĸтeн избop и гapaнтиpaнo eдинoмиcлиe, Hapoднoтo cъбpaниe иззeмвa пpaвoмoщиeтo пo oпpeдeлянe нa пpeдceдaтeлите на службите поставя,  нaтoвapвa c пoлитичecĸo знaчeниe техния избор, прави ги зависи от сътоветните мнозиства  и поставя под съменине peaлният пapлaмeнтapeн ĸoнтpoл въpxy дeйнocттa им, предупреди президентът Paдeв във ветото си, което автоматично бе отхвърлено от т. нар „държавници“ в парламента.

 

About De Fakto

Проверете също

Радев: Докато хазната е в ръцете на коалиция „Магнитски“, парите ни ще пълнят джобовете на техните тартори

Приветствам всички хора, които надигат глас и напомнят на социопатите и биячите в парламента, че …

ВКС окончателно: 20 години „лишаване от свобода“ за извършителя на убийство на швейцарски бизнесмен

Двaдeceт гoдини „лишaвaнe oт cвoбoдa“ зa извъpшитeл нa yбийcтвo нa швeйцapcĸи бизнecмeн в c. Kлaдницa …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване