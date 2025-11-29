От седмицата: Чрез „вечните“ преходни разпоредби, „ДПС – НН“ се прицели в шефовете специалните служби

Една по една излизат наяве причините поради, които управляващите отнеха правомощия на държавана глави да издава указ за назначенията на шефовете на специалните служби и превърнаха държавния интерес в партиен.

След промените мнозинство подготвя спешна смяна на ръководствата на Държавна агенция „Технически операции“ – ДАТО (агенцията за подслушване) и ДАР (цивилното разузнаване) чрез парламентарна процедура, в която се заобикалят законодателните правила. За това съобщават Божидар Божанов от „Да, България“ и Петър Петров от „Възраждане“, пише Сега.

„В седмицата, в която общественото напрежение ескалира заради проектобюджета за догодина и се проведе многохиляден протест пред парламента, блокирал депутати в сградата до малките часове, ГЕРБ, ДПС, БСП и „Има такъв народ“ използваха застоял в деловодството на Народното събрание законопроект, за да освободят няколко места за свои в службите за сигурност, съобщи „Дневник“.

„След като преди месец промениха закона и махнаха подписа на президента, сега са се сетили, че нямат основание да отстранят настоящите председатели. И затова „на коляно“ им прекратяват мандатите през „преходни и заключителни“, посочи Божанов.

„Овладяването на службите от страна на управляващото мнозинство и политизирането на тяхното ръководство продължава с бързи темпове“, коментира на брифинг народният представител Петър Петров.

Това се случва в четвъртък (27 ноември) по време на заседанието на парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност. На него депутатите разглеждат внесени в края на юни промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, който първоначално засягал единствено обмена на информация между МВР и европейски полицейски служби.

ДПС–Ново начало се възполза от ситуацията и вкарава в преходните разпоредби на закона промени в напълно различни закони, които задължават Народното събрание в едномесечен срок след окончателното им приемане да стартира процедура по избор на ново ръководство на ДАНС, ДАР и ДАТО.

В самия текст е записано, че с откриването на процедурата автоматично се прекратяват правомощията на действащите ръководители на трите служби. Това е изключително притеснително за националната сигурност, тъй като има опасност да бъде извършено по едно и също време.

„Ако бъдат приети и обнародвани тези промени, в едномесечен срок Народното събрание ще бъде форсирано, принудено да прекрати правомощията на сегашните ръководители на ДАНС, ДАР и ДАТО и да започне процедурата по избор на нови.“, заяви Петров.

В началото на ноември Конституционният съд образува дело за промените в закона, с които бяха отнети правомощията на президента при избора на шефове на ДАНС, ДАР и ДАТО. 59 депутати поискаха промените да бъдат обявени за противоконституционни. Под искането се подписаха депутатите от „Възраждане“ и „Величие“, 13 народни представители от „Алианса за права и свободи“, както и трима от „Продължаваме промяната“.

В жeлaниeтo cи дa ocигypи бeзĸoнфлиĸтeн избop и гapaнтиpaнo eдинoмиcлиe, Hapoднoтo cъбpaниe иззeмвa пpaвoмoщиeтo пo oпpeдeлянe нa пpeдceдaтeлите на службите поставя, нaтoвapвa c пoлитичecĸo знaчeниe техния избор, прави ги зависи от сътоветните мнозиства и поставя под съменине peaлният пapлaмeнтapeн ĸoнтpoл въpxy дeйнocттa им, предупреди президентът Paдeв във ветото си, което автоматично бе отхвърлено от т. нар „държавници“ в парламента.