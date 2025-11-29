Последни новини
Home / Законът / Радев: Докато хазната е в ръцете на коалиция „Магнитски“, парите ни ще пълнят джобовете на техните тартори

Радев: Докато хазната е в ръцете на коалиция „Магнитски“, парите ни ще пълнят джобовете на техните тартори

De Fakto 29.11.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 127 Прегледа

Defakto.bg

Приветствам всички хора, които надигат глас и напомнят на социопатите и биячите в парламента, че България е и ще бъде демокрация.

Това заяви пред журналисти в Ботевград президентът Румен Радев.

По думите на президента  оттеглянето на проекта за бюджет за следващата година, срещу който имаше протести, е гражданска победа, но българското общество не бива да се заблуждава.

„Докато хазната е в ръцете на коалиция „Магнитски“, парите ни ще пълнят джобовете на техните тартори, ще отиват за частни „Фалкони“, бизнесът ще продължава да бъде притискан, а младите ще търсят работа зад граница“, посочи Румен Радев.

Той отбеляза, че бюджетът на управляващите за 2026 г. е  „предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната, където влизаме прибързано и с на практика антиевропейско управление“.

Радев  припомни думите на Петко Славейков, че „Всяко нещо, което е направено за народа без народа, не е праведно, не е законно“.

Депутатите, които се крият от избирателите зад стените на парламента, са недостойни да представляват българския народ“, добави президентът.

 

About De Fakto

Проверете също

От седмицата: Чрез „вечните“ преходни разпоредби, „ДПС – НН“ се прицели в шефовете специалните служби

Една по една излизат наяве  причините поради, които  управляващите отнеха правомощия на държавана глави да …

ВКС окончателно: 20 години „лишаване от свобода“ за извършителя на убийство на швейцарски бизнесмен

Двaдeceт гoдини „лишaвaнe oт cвoбoдa“ зa извъpшитeл нa yбийcтвo нa швeйцapcĸи бизнecмeн в c. Kлaдницa …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване