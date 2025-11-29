Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Двaдeceт гoдини „лишaвaнe oт cвoбoдa“ зa извъpшитeл нa yбийcтвo нa швeйцapcĸи бизнecмeн в c. Kлaдницa – това потвърди Върховният касационен съд, като отказа да допусне жалба на осъдения Борислав Панев.

Зa пpeдyмишлeнo yбийcтвo нa швeйцapcĸи бизнecмeн на 11 август 2022 г. , пoдcъдимият Панев e пpeдaдeн нa cъд пo oбвинитeлeн aĸт нa Oĸpъжнa пpoĸypaтypa – Πepниĸ, пpизнaт зa винoвeн и e ocъдeн нa 20 гoдини „лишaвaнe oт cвoбoдa“ пpи „cтpoг“ peжим нa изтъpпявaн, cъoбщи AΠ – Coфия.

Πpoдължитeлнo плaниpaнoтo yбийcтвo e билo извъpшeнo нa 11.08.2022 г. в дoмa нa бизнecмeнa, в ĸoмплeĸc „Дeлтa Xил“ в c. Kлaдницa. Жepтвaтa e билa oбeздвижeнa c eлeĸтpoшoĸoвo opъжиe – тeйзъp, и зaдyшeнa c xлopoфopм.

Hapeд c нaлoжeнoтo нaĸaзaниe ocъдeният тpябвa дa зaплaти нa близĸитe нa yбития oбeзщeтeния в oбщ paзмep 1 000 000 лeвa.

Πpиcъдaтa бе потвърдена от Aпeлaтивeн cъд – Coфия. По касационна жалба на подсъдимия Борислав Панев делото стигна до ВКС, който остави в сила решението на САС. Решението е окончателно.

Ето и мотивите на върховните съдии:

С Решение № 496/14.11.2025 г. по наказателно дело № 693/2025 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението от 29.04.2025 г. по в.н.о.х.д. № 1176/2024 г. на Софийския апелативен съд (САС).

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Борислав Панев и на частните обвинители и граждански ищци срещу решението на САС, с което е потвърдена присъдата на Окръжен съд – Перник по н.о.х.д. № 455/2023 г. С нея Панев е признат за виновен в това, че на 11.08.2022 г. в с. Кладница умишлено умъртвил Удо Л. чрез обездвижване с електрошоково устройство и задушаване с хлороформ, поради което му е наложено наказанието „лишаване от свобода“ за 20 години. Осъден е да заплати на всеки от гражданските ищци Ф. Л., Х. Л., К. Л. и Н. Б. сумите от по 200 000 лв., а на Е. Д.-Л. – 50 000 лв., като обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

Съдебният състав на ВКС приема касационните жалби за неоснователни.

Не са допуснати претендираните съществени нарушения на процесуалните правила. Недоволството на подсъдимия се основава на обстоятелството, че САС е възприел фактологията в обвинителния акт.

Тези фактически констатации обаче не са направени чрез механичното пренасяне на съдържанието на обвинителния инструмент в неговата цялост, а са последица от внимателен и задълбочен собствен анализ на свидетелските показания, писмените доказателства и доказателствени средства и на експертните заключения, вследствие на който съдът е достигнал до извод, че обвинението е доказано по несъмнен и категоричен начин. Въз основа на тези факти контролираната инстанция е направила изводите си относно правната квалификация на деянието, обосновавайки всеки един от обективните и субективни признаци на състава на престъплението. Въззивният съд е обективирал и заключението си относно вида и размера на наказанието, съобразявайки наличните по делото смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства. Пространни съображения са изложени и по отношение на исковите претенции на гражданските ищци.

В жалбата на подсъдимия не са изложени конкретни съображения за неправилно приложение на закона. Може само да се предполага, че оплакването се поддържа като последица от твърдените нарушения на процесуалните правила. „При положение че не беше установено аналитичната дейност на САС да е засегната от пороците, описани в жалбата, няма основание да бъдат коригирани изводите му относно съставомерността и правната квалификация на деянието. Приетите за безспорно доказани действия на Борислав Панев законосъобразно са квалифицирани като престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 9 вр. чл. 115 от НК“, категорични са върховните съдии.

Доводите за допуснато нарушение на принципа на справедливост, залегнал в чл. 52 от ЗЗД, са неоснователни. Законосъобразно като релевантни за размера на обезщетението за неимуществени вреди инстанциите по фактите са отчели не само продължителността на брака между жалбоподателката и пострадалия, но и моралната укоримост на поведението ѝ, довело в крайна сметка до убийството на съпруга ѝ. Подсъдимият е манифестирал пред гражданската ищца намерението си да се освободи от съпруга ѝ многократно и в продължение на няколко месеца преди деянието и дори като се отчита изпитваният от нея страх, отсъствието на каквато и да било реакция от нейна страна в този период за противопоставянето и възпирането му заслужава сериозно порицание и рефлектира върху размера на обезщетението. Подбудена от подсъдимия, жалбоподателката се е опитала да прикрие извършеното убийство и собствената си роля в него, пише още в решението на ВКС.

Не издържат на касационната проверка доводите във всички касационни жалби, отнасящи се до санкционната част на решението.

Апелативният съд е взел предвид всички обстоятелства от значение за вида и размера на наказанието, дал е законосъобразна оценка кои от тях са смекчаващи и кои отегчаващи и правилно е отчел какви са значението и тежестта на всяко от тях при индивидуализацията му. „Макар поведението на подсъдимия да е било методично и последователно, а обмислянето на начина на извършването на убийството и набавянето на средствата да е изисквало известно време, то няма преобладаваща тежест в общия комплекс от смекчаващи и отегчаващи обстоятелства и не разкрива съществени отлики от типичните случаи на предумишлени убийства, които различия успешно да обосноват изключителна тежест на престъплението по смисъла на чл. 38 от НК“, се уточнява в мотивите.

Според върховните съдии личността на подсъдимия не дава основание за намаляване на наказанието, предвид данните за проявявана агресия след употреба на алкохол и установените от психологическата експертиза липса на емпатия и неспособност за изграждане на задълбочена емоционална връзка, егоцентризъм, склонност към доминиране и контрол, манипулативност, нереалистична оценка за собствените способности, неискреност. „Удовлетворяването на претенцията на защитата за намаляване на наказанието под предвидения минимум би представлявало проява на прекомерно снизхождение към подсъдимия Панев и същевременно би създало чувство за безнаказаност у останалите членове на обществото“, категоричен е касационният състав.