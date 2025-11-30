Акцията срещу „Исторически парк“ носи шаблона на „незвестния – известен“ депутат и „вълшебното килимче“ за кацане в СГС

Последни новини
30.11.2025

Андрей Янкулов

Акцията на СГП и КПК срещу хората, свързани с „Исторически парк“, носи същите белези на използване на средствата на наказателното правосъдие за извънзаконови цели, познати ни от всички политически сензитивни казуси напоследък, в частност от последната година и половина.

Дали е вярно казаното от Ивелин Михайлов, че му е била отправена покана да се присъедини към управляващото мнозинство, която е отказал, не знам, обаче случващото се за пореден път не прилича на нормално наказателно производство.

Процесуалните аномалии, непропорционалната репресия на първоначалния етап на делото, политическият контекст и пр. са налице и тук.

Твърдяната в обвинението организирана престъпна група действала, забележете, чак от далечната 2013 г. до 2025 г.

За предполагаемата понци схема и други закононарушения около „Исторически парк“ обаче е имало множество журналистически публикации в този период, но нулева активност от страна на компетентните институции, в пълен контраст със сегашното им поведение.

Защо делото се качва от „трупчетата“ на „вълшебното килимче“ едва ли е процесуално обяснимо, както и в другите подобни случаи. (б.р„делото „Коцев“, в което незвестния известен депутат си  остана  неизвестен, въпреки иззето заради него дело, докато ВКС възстанови нормалната подсъдност изпрати  делото във Варненския окръжен съд.  Преди това обаче злоупотребата с процесуални права на СГП продължи пет месеца, които варненският кмет прекара в ареста ).

Пак се появява разследван неизвестен известен депутат (Ивелин Михайлов), който обаче не е обвинен и задържан.

А задържани да искаш – цели седем лица.  Което за пореден път

разкрива шаблона от специализираното правосъдие

за изнасяне напред на наказателната репресия чрез процеусално по-лесно постижимото задържане за сметка на осъждането с присъда.

Категорично изразеното ми мнение от статията, че  към момента в България хора не могат да бъдат законно лишавани от свобода на стадия на предварителното разследване единствено на база на формалните критерии на НПК и без съдът да следи за покриването на специален тест за законност, познат от практиката на Съда на ЕС по дела, касаещи държави със системни проблеми с върховенството на правото.

Определено се намираме в ненормална ситуация на делегитимиране на наказателното правосъдие, в която всички трябва във всеки един случай да следим много внимателно как държавата използва най-силните си репресивни инструменти като лишаването от свобода и да реагираме срещу това.

Не само когато репресията почука на някоя врата в нашия си балон.

