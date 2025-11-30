Крум Зарков: Правителство, което не може да прокара собствения си бюджет, по всички правила подава оставка

Правителство, което не може да прокара собствения си бюджет, по всички правила подава оставка, напомня на управляващите Крум Зарков – това заяви пред Банкеръ Крум Зарков, бивш правосъден министър, правен съветник на президента и народен представител. Парламентарната демокрация се крепи на възможността на опозицията да критикува властта. Опитът това да бъде заобиколено, претупано или игнорирано не е нищо друго, освен поругаване на основния конституционен принцип, по който нашата страна се управлява. Всичко това изкара хората на площада.

Председателят на ДПС може да купува гласове в Пазарджик, може да очерня опоненти в жълтите си медии, може да плаши и превзема други партии. Каквото иска може да прави. Но не може да управлява България. Той и такива като него поддържат своята власт върху репресивната система. Иначе няма как с 29 народни представители да определяш целия дневен ред на държавата.

Последната преграда пред дълъг пълзящ процес на превземане на държавата е гражданското общество. То се намесва, когато конституционните механизми за контрол са блокирани, институциите, включително съдебната власт, са завладени. Затова вчерашното политическо събитие дори да не доведе до падане на правителството показа, че това политическо мнозинство не може повече да управлява.

Министрите в кабинета заемат столове, но не упражняват власт. Във властта изобилства с подводни течения – както между Борисов и Пеевски, така и между други нелегитимни политически фактори.

Властта е в ситуацията на Сарафов, който се представя за главен прокурор, но не е главен прокурор.

Партиите и управлението все още могат да спасят своето достойнство, дори своето съществуване.

Повод за протестите беше бюджетът, но причината е далече по-дълбока.

Единствената цел на оттегления бюджет беше да защити една нехаресвана и нелегитимна власт, вземайки пари именно от недоволните от нея. Сутрин протестираха синдикати, вечер работодатели.

Когато и да са следващите избори, те ще бъдат правени от същите хора. И ако не се вдигне рязко гражданската активност, ще дадат същия резултат.

Винаги съм бил привърженик на правилото, че мъчителен край, е по-добър от мъка без край.