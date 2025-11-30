СГС остави в ареста 7 души по искане на СГП и КПК за предполагаеми измами около „Исторически парк“

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Софийският градски съд остави в ареста седемте лица, обвинени за участие в организирана престъпна група за длъжностни присвоявания, измами и пране на пари, след проведена в сряда специализирана операция на антикорупционната комисия около „Исторически парк“ АД, съобщи СГП.

Познато

В съдебна зала стана че, има лице с имунитет, народен представител, което до този момент не е установено. В хода на заседанието защитата поиска делото да бъде преместено в Окръжния съд във Варна, като бе направен аналог с процеса срещу варненския кмет Благомир Коцев. Защитата на обвиняемите заяви, че те няма опасност да се укрият и определи процеса като политически.

Обвиненията към седемте задържани лица, сред които адвокат, счетоводител, строители, архитекти и още един мъж на по-ниско ниво от останалите обвинени са, че от началото на 2013 до 2025 година включително, са извършвали длъжностни присвоявания, измами и пране на пари на територията на София, Варна, и в други части на страната.

Лицата бяха задържани първоначално за 72 часа и привлечени като обвиняеми след съвместна операция на прокуратурата и Комисията за противодействие на корупцията, проведена в София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски.

Разследването по случая продължава.

В хода на акцията бяха извършени претърсвания и бяха иззети веществени доказателства. На свой ред лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов определи случващото се като репресия, заради отказа му да се присъедини към управляващото мнозинство, каквото искане, по думите му е имало от представители на антикорупционната комисия.