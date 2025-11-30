Павел Попов, зам. кмет на Варна: Имало е сценарий Благомир Коцев да бъде отстранен тази седмица, но гражадните осуетиха това

Заместник-кметът Павел Попов е убеден, че е имало сценарий, в който Благомир Коцев е трябвало да бъде сменен на последната общинска сесия тази седмица. По думите му е имало и сериозна подготовка този сценарий да бъде приложен. „Това, че този план не се осъществи, също е заслуга на гражданското общество и начина, по който хората реагираха миналата неделя, преди заседанието на ОИК“- допълни каза Павел Повов.

Според него е имало осъзнаване и от водещи политици в ГЕРБ, че подобно решение е тръгване по път, който няма нищо общо с европейското развитие на България. Попов намекна, че оттук нататък е изключително важно противопоставянето администрация и Общински съвет да бъде смекчено. Според него опитът за смяна на Коцев е имал подкрепа от известно мнозинство в градския парламент, но той също е претърпял неуспех:

„Претърпя неуспех, защото от варненски, стана национален проблем. И се видя, че тези политически сили, които на местна почва се съюзиха и се опитаха да отстранят кмета, нямат достатъчно влияние. Това се случи в момента, в който този варненски проблем се превърна в национален“.

Оттук нататък трябва да намерим начин да се възползваме от това. Варна има много проблеми, чиито решения зависят от действие на национално ниво. Това е един момент, в който трябва да се ориентираме към тях и да потърсим тези действия на национално ниво, които ще смекчат проблемите на града. Попов определи поведението на Общинския съвет като опит да се отхвърлят кметските правомощия, което по никакъв начин не се вписва в принципите на местната власт.

На въпрос дали кметът на Варна Благомир Коцев,ще бъде в понеделник в своя кабинет в общината, Попов отговори, че ще се изкаже максимално предпазливо, защото Коцев ще вземе крайното решение.

Попов обаче смята, че завръщането на Благомир Коцев е крайно необходимо, защото тези четири месеца, докато той е бил в ареста, са сложили спирачка в развитието на Варна. Управлението на общината може да се осъществява пълноценно само чрез законно избрания кмет, допълни неговият заместник.

Източник Радио Варна