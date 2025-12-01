112 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за първоначално назначаване в окръжните прокуратури

112 кандидати са допуснати до устен изпит по обявения конкурс за първоначално назначаване и заемане на 14 длъжности „следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури, съобщи ВСС.
Устните изпити са насрочени за периода от 11 до 14 декември 2025 г., включително, в сградата на Националния институт на правосъдието.
Резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
Едновременно с резултатите са публикувани и решението на казуса по наказателноправни науки, както и отговорите на теста по право на ЕС и в областта на правата на човека.