Последни новини
Home / Законът / 112 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за първоначално назначаване в окръжните прокуратури

112 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за първоначално назначаване в окръжните прокуратури

De Fakto 01.12.2025 Законът Напишете коментар 211 Прегледа

Defakto.bg

112 кандидати са допуснати до устен изпит по обявения  конкурс за първоначално назначаване и заемане на 14 длъжности „следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури, съобщи ВСС.

Устните изпити са насрочени за периода от 11 до 14 декември 2025 г., включително, в сградата на Националния институт на правосъдието.

Резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Едновременно с резултатите са публикувани и решението на казуса по наказателноправни науки, както и отговорите на теста по право на ЕС и в областта на правата на човека.

About De Fakto

Проверете също

Талева пак е прекратила преписка срещу Сарафов, връщана й от съда заради повърхностна работа

Талева пак е  прекратила   досъдебното производство срещу Сарафов по сигнала на БОЕЦ за #СарафГейт и …

Софийска районна прокуратура проверява истинска или фалшива е дипломата на Гонзо за средно образование

Софийската районна прокуратура е образувала досъдебно производство за проверка на редовността на дипломата за средно …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване