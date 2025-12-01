Деликт ли е допускането до хазарт на хазартно зависимо лице, вписано в Регистъра на уязвимите лица?  

Share Facebook

д-р Васил Крумов Петров, съдия в СРС

Мярка против хазарта

Със ЗИД ЗХ, ДВ, бр. 69 от 2020 г., е създаден нарочен Регистърът на уязвимите от хазарта лица, воден от НАП, по чл. 10г, ал. 1 ЗХ, в който всяко лице, което смята, че има проблем с хазарта; и лицата, чието социално положение и/или равнище на доходи може да ги направи по-податливи към участие в хазартни игри и развиване на хазартна зависимост, могат да поискат да бъдат вписани. Регистърът на уязвимите лица по чл. 10г, ал. 1 ЗХ е част от мерките за отговорен хазарт в България. Тази мярка се стреми да осигури правна защита на хора, които имат проблем с хазартната зависимост, и да поставя ясни задължения за хазартните оператори – да отказват достъп на вписаните лица до физически обекти и до онлайн хазартни платформи.

След вписването в този регистър организаторите на лицензирани хазартни игри са длъжни да не допускат до участие в игра/залагания така вписани лица. Въпросът, който се поставя, е, ако това задължение на операторите на хазартни игри бъде нарушено от тях, т.е. поради бездействие на служители на такива дружества бъде допуснато участие в хазартна игра, дали лицето, вписано в Регистъра, може да претендира обезщетение за вреди и какви вреди точно претърпява то от собственото си участие в хазартната игра.

Не всяко административно нарушение е гражданскоправен деликт

Неизпълнението на законовото задължение за организатора на лицензирани хазартни игри да не допуска до игра и залагания лица, които сами са заявили, че са хазартно зависими и са се вписали в Регистъра на уязвимите лица по чл. 10г, ал. 1 ЗХ, съставлява административно нарушение за оператора на лицензирани хазартни игри по см. на чл. 110, ал. 1 ЗХ.

Не може да се сподели разбирането обаче, че всяко административно нарушение съставлява непременно и гражданскоправен деликт. В действащото право не съществува правило, което приравнява административното нарушение на фактическия състав на деликта по чл. 45 ЗЗД. Административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред – чл. 6 ЗАНН. Съставите на административни нарушения са уредени, за да санкционират накърняванията на установения административен ред в страната. Общият състав на непозволеното увреждане по чл. 45 ЗЗД брани правната сфера на равнопоставените гражданскоправни субекти от накърняване на техните абсолютни права и законни интереси.

Има договор, но той нищожен

Прегледът на уредбата на Закона за хазарта сочи, че законодателят разглежда отношенията между залагащия/играещия в хазартна игра, от една страна, и организаторът на хазартната игра, от друга, като договорни. ЗХ предоставя на държавата правомощието да лицензира организаторите на хазартни игри, като само лицензирани лица могат валидно да предлагат услуги по чл. 34 ЗХ. Тези правоотношения представляват договори за участие в хазартна игра, подчинени както на общата уредба на ЗЗД, така и на императивните норми на ЗХ. Дотолкова, доколкото хазартната игра е разрешена и се управлява от лицензиран оператор, то участието в нея от лице, което има правото да участва, съставлява сключване и изпълнение на позволен договор между страните, пораждащ облигационни отношения.

За сравнение, в отменения наш ЗЗД 1892 г., по италиански образец – Гражданския кодекс на Кралство Италия от 1865 г., играта и обзалогът са били уредени в чл. 546 и сл. като юридически факти, които поначало не създават гражданскоправни задължения, а само естествени задължения. Този, който е загубил на хазарт, не може да бъде осъден да плати на организатора на играта, но пък това, което е платил, не може поначало да иска обратно с кондикционен иск. Изключение от последното правило се съдържа в чл. 548 ЗЗД 1892 г., според която разпоредба този, който е изгубил, не може в никой случай да иска повръщането на това, което доброволно е заплатил, освен ако е имало измама или лукавство от страна на тогова, който е спечелил, и [или] ако изгубилият е непълнолетен, запретен или се намира под попечителство.

Както е видно от посочената норма, законът разглежда възможността за кондикция на платеното – при ясно изразени противоправни действия на организатора на играта или при особена уязвимост на участника в нея – но само на това. За вреди уредбата не разсъждава, защото не схваща организирането на хазартна игра като гражданскоправен деликт. Санкционирането на хазарта е въпрос на публичното право.

По същия начин, разрешените от ЗХ хазартни игри, организирани и провеждани по регламентирани правила от лицензирани правни субекти, са позволени, но пък са съпроводени с редица публичноправни забрани. Сред тези забрани е разпоредбата на чл. 10в ЗХ, която въвежда изрична забрана организаторът на хазартните игри да допуска до участие лица, които са вписани в Регистъра на уязвимите лица. Разпоредбите в ЗХ, включително и тази забрана, са императивни. Забраната в чл. 10в ЗХ е насочена към защита на лица със зависимости и ограничава договорната свобода на страните. Следователно, когато организаторът допусне такова лице до участие, сключеният договор противоречи на императивната норма на чл. 10в ЗХ. Съгласно чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД, договорът е нищожен, когато противоречи на закона, т.е. на императивни законови норми. Именно това е смисълът на нормата – договор има, но той е правно недействителен, защото нарушава пряко императивно уредена забрана.

С оглед на нищожността на правното основание, на което са извършени плащанията при залаганията, отношенията между страните се уреждат по правилата на чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД във връзка с чл. 34 ЗЗД, тъй като е налице разместване на имуществено благо при липса на валидно правно основание. Правната последица от нищожността на договора е реституционна, като всяка страна следва да върне полученото. Българското облигационно право разграничава деликтното от кондикционното вземане. Деликтното вземане произтича от противоправно нарушаване на забраната да не се вреди другиму, представлява сурогат (заместител) на засегнатото от нарушението благо (имуществено и/или неимуществено) и никога не е същото благо. Кондикционното вземане е израз на забраната за неоснователно обогатяване на един правен субект за сметка на друг, провеждана последователно от законодателя (арг. от чл. 59 ЗЗД), и винаги е за връщане на същото имущество (на полученото). Паричните задължения и плащания са за стойност. Когато една сума е излязла от имуществото на един субект в полза на друг, искането за връщането й е за същото, а не за друго имущество. Във фактическия си състав всяка кондикционна претенция включва разместване – загуба на фактическа власт над нещо – пари или вещ – и преминаването й от един правен субект към друг. Патримониумът на загубилия вещта или парите обаче не намалява, тъй като имуществото не се е загубило. Съществува правна възможност за връщане на престираното „нещо“ и то не съставлява имуществена „вреда“ за престиралия. Хазартно зависимият следва да предяви иск по чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД вр. чл. 34 ЗЗД, а не иск по чл. 49 ЗЗД.

Вредите от нищожен договор се обезщетяват като форма на преддоговорна отговорност

Хазартно зависимият може да търпи неимуществени вреди от факта, че сам себе си не удържа и поддавайки се на зависимостта си, участва в хазартни игри, в които губи средства за препитание, изпада в депресия, проваля лечението си от зависимостта. Вредите са от участие в сключването на нищожен договор за участие в хазартна игра. В теорията у нас безспорно се приема, че при нищожна сделка отговорността на субектите за вреди е подчинена на правилото за преддоговорна отговорност по чл. 12 ЗЗД (вж. напр. Калайджиев, Анг. Облигационно право. Обща част. 4. издание, 2007, с. 105). При това преобладаващото становище е, че отговорността по чл. 12 ЗЗД при сключен договор или при нищожен договор е особена деликтна отговорност.

Нормата на чл. 12 ЗЗД, която урежда преддоговорната отговорност, изразява общото правило, че при участието си в гражданския оборот страните трябва да действат добросъвестно. Както е известно понятието добросъвестност и недобросъвестност в правото е многозначно. Добросъвестността има два различи вида, които отдавна са признати от теорията (вж. напр. Мръчков, В. Трудово право. 4 издание. С., 2004, с. 75-76). На първо място, съществува т.нар. легална недобросъвестност – отнася се до знание или увереност за дължимостта и законовата основателност на определен факт, вземане, владение, поведение и т.н. Такава е напр. добросъвестността по см. на чл. 70-72 ЗС, чл. 78 ЗС, чл. 75 КТ и др. От друга страна, има и етическа недобросъвестност – свързана с некоректно поведение, нарушаващо установените стандарти на честност, лоялност и полагане на грижа на добрия стопанин в гражданския оборот (чл. 63, ал. 1 ЗЗД, чл. 8 КТ и др.).

Каква добросъвестност урежда чл. 12 ЗЗД?

Законът в чл. 12 ЗЗД посочва лаконично, че при воденето на преговори и при сключването на договори страните трябва да действат добросъвестно, което може да подведе към тълкуване, че се има предвид само една от двата вида добросъвестност – етическата или легалната. Съдът обаче намира, че нормата има предвид и двата вида добросъвестност.

Двойната природа на добросъвестността при преддоговорната отговорност личи ясно при съпоставка с Италианския граждански кодекс от 1942 г., от който кодекс се смята, че основно е реципиран действащият ЗЗД (вж. данните на Иванов, Св. Съставянето на Закона за задълженията и договорите от 1951 г., електронна публикация в Електронно издание „Предизвикай правото!“ от 12.06.2022 г., достъпна на адрес: https://www.challengingthelaw.com/obligacionno-pravo/sastavianaeto-na-zzd-ot-1951/, а също и в сп. „Търговско право“, № 3/2021 г.), и по-специално чл. 1338, който гласи: „Страната, която, знаейки или бидейки длъжна да знае за съществуването на основание за недействителност на договора, не е уведомила другата страна, е длъжна да обезщети вредите, които последната е претърпяла, като е разчитала, без своя вина, на валидността на договора.“ Под недействителност тук се има предвид както нищожност, така и унищожаемост (Rescigno, Pietro (cur.). I testi fondamentali commentate con la dottrina e annotati con la qiurisprudenza. Codice civile. Quinta ed. T. I. L. I-IV. Coordinatori G. P. Cirillo, V. Cuffaro, F. Roselli. Milano, Giuffre ediotre, 2003, коментар към чл. 1338).

Особено в областта на преддоговорната отговорност няма съмнение (вж. Стойчев, Кр. Преговори за сключване на договор и преддоговорна отговорност. С., 2007, с. 208-209), че българският законодател, приел ЗЗД 1950, е реципирал от италианския, приел Кодекса от 1942 г. Така напр., нашият чл. 12 ЗЗД е почти дословен превод на италианския чл. 1337 от Кодекса от 1942 г.: Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. – „Страните, при провеждането на преговорите и при сключването на договора, трябва да действат добросъвестно.“

Нормата на чл. 1338 от италианския кодекс от 1942 г. допълва функционално чл. 1337 от същия кодекс и показва, че смисълът на закона е, че макар чл. 1337 да говори сякаш само един вид добросъвестност (buona fede), всъщност визира и знание/незнание на факти, и поведенческа коректност.

Същият извод за българското право може да се изведе и от правилата, уреждащи преддоговорна отговорност в отделни хипотези – отговорност при несключен/нищожен договор и при унищожен с обратна сила договор – напр. при чл. 28, ал. 3 ЗЗД (грешка) и чл. 42, ал. 1 ЗЗД (мним представител). И в двете хипотези възможността за търсене на обезщетение от увреденото лице е обвързана от това дали то е знаело

за опасността от увреждане, което е именно проявление на легалната недобросъвестност. Когато вредата възниква след сключване на договора, но поради действието на факт, който е съществувал в процеса на преговорите/сключването на договора, отговорността у нас се разглежда като договорна, а не като преддоговорна, но принципът е същият – претендиращият обезщетение се лишава от такова, ако е бил легално недобросъвестен. Примери не липсват. Напр. чл. 192, ал. 1 ЗЗД – при недобросъвестност на купувача при съдебно отстранение той може да претендира от продавача само връщане на цената, не и обезщетение за вреди; чл. 254, ал. 2 ЗЗД – влогодателят отговаря за вредите и особените разноски от скритите недостатъци на вложената вещ, освен ако влогогоприемателят е бил недобросъвестен.

Любопитно е да се отбележи, че Калайджиев, Анг. Цит. съч., с. 108, смята цитираните по-горе примери, при които отговорността за вреди е изключена при легална недобросъвестност на ищеца, за примери за изключения от правило, а не за израз на един и същи принцип. Този автор греши, тъй не съобразява историята на рецепцията на ЗЗД 1950 от италианския Кодекс от 1942 г. и конкретно нормата на чл. 1338 от този кодекс.

Двустранна недобросъвестност от различен тип

В хипотезата, която коментирам, е ясно, че и двете страни са недобросъвестни, макар и по различен начин. Лицензираният организатор на хазартни игри не е изпълнил нормативното си задължение да осигури недопускане до участие в хазартната игра на вписано в Регистъра лице, което разкрива липса на дължимата професионална грижа на добрия търговец – етическа недобросъвестност. Залагалият обаче също е действал при пълно знание, че е вписан като уязвимо лице и че не може да участва в хазартни игри, но съзнателно е пристъпил към залагания – легална недобросъвестност. При тази двустранна недобросъвестност следва да се приеме, че отпада предпоставката на чл. 12 ЗЗД за възникване на отговорност за вреди, тъй като законът защитава само страната, която без вина се е доверила или участвала в сключването на договора, а не страна, която е създала или съпричинила недействителността чрез собственото си поведение. Страната, която съзнателно е участвала в сключването на нищожен договор, има право във всички случаи на връщане на даденото по нищожния договор, но това връщане е последица на предявен и уважен кондикционен иск. За търсенето на обезщетение на вреди обаче предпоставките на чл. 12 ЗЗД не са налице. Гражданскоправната защита на хазартно зависимите пълнолетни лица, вписани в Регистъра по чл. 10г ЗХ, се състои само в кондикцията за връщане на престираното (и евентуално на законната лихва за забава върху сумата от датата на поканата).

Обобщение

Допускането от страна на организатор на хазартна игра до участие в такава на лице, вписано в Регистъра на уязвимите лица, воден от НАП по ЗХ, не съставлява гражданскоправен деликт, а договор.

Такъв договор е нищожен, като противоречащ на закона. При нищожен договор последицата е възникването на задължение по чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД вр. чл. 34 ЗЗД за двустранна реституция на даденото, но не по чл. 45 ЗЗД или чл. 49 ЗЗД.

Престираното по двустранен нищожен договор не е имуществена вреда за никоя от страните.

Претендирането на обезщетение за вреди от нищожен договор е допустимо – на осн. чл. 12 ЗЗД, но изключено за тази страна по договора, която е легално недобросъвестна – такава страна, която е знаела за съществуването на основание за недействителност на договора, не е уведомила другата страна.