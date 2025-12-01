Последни новини
Прокуратурата на Кьовеши внесе обвинителен акт срешу Иван Портних, бивш кмет на Варна и още 3-ма за източване на 3,4 млн. евро

De Fakto 01.12.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 310 Прегледа

Πpeз 2019 г. e пpeдcтaвeн пpoeĸт нa pибacĸo тo пpиcтaнищe в мecтнocттa Kapaнтинaтa дo плaжa в ĸвapтaл „Acпapyxoвo”, ĸoeтo тpябвaлo дa e гoтoвo гoтoвo дo eceнтa нa 2020 г. . Πopтът щял пoбиpa 116 плaвaтeлни cъдa и дa имa бopca зa пpяcнa pибa и възмoжнocт зa paзxoдĸи нa гpaждaни пo вълнoбoйнaтa cтeнa, ce ĸaзa пpи пpeдcтaвянeтo нa пpoeĸтa.
Иван Портних

Европейската прокуратура (EPPO) в София (България) внесе в понеделник  (1 декември 2025 г.) обвинителен акт срещу бившия кмет и бившия областен управител на Варна, както и срещу двe длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

Общо четирима са обвинени за фалшифициране на документи с цел незаконно получаване на 3,4 млн. евро за ремонт на рибарско пристанище. Такова обаче не е съществувало, а но посоченото място имало скали и пясък. Иван Портних в момента е общински съветник

Става дума за бившия кмет от ГЕРБ Иван Портних, който в момента е общински съветник във Варна, бившият областен управител Стоян Пасев, също от ГЕРБ, както и двама служители на Изпълнителната агенция „Морска администрация“.

Четиримата са обвинени във фалшифициране на официални документи и предоставяне на невярна информация с цел незаконно получаване на 3,4 милиона евро от европейски и национални средства за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на Варна, подаден от Общината на града (бенефициент).

Разследването посочва, въпросното място  реално никога не е съществувало.  Земята първоначално е регистрирана като „скали и

Според разследването обаче такова пристанище не е съществувало към момента на подаване на заявлението за финансиране, съобщиха от Европейската прокуратура.

Въз основа на доказателствата, парцелите, включени в заявлението като съществуващо пристанище, всъщност са били регистрирани в кадастралния план на Варна като скали, пясък и друг вид сгради.

Разследването показва, че бенефициентът е сглобил няколко понтона като плаващи кейове с единствената цел да регистрира обекта като съществуващо пристанище.

С помощта на длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ парцелите в крайна сметка са регистрирани като пристанище.

Очакваните щети за бюджета на ЕС са приблизително 2,8 милиона евро (5 603 035,97 лева), като допълнителните очаквани щети за националния бюджет са 675 475 евро (1 321 115,78 лева).

През октомври 2024 г. Eвpoпeйcĸaтa пpoĸypaтypa (EΠO) oфициaлнo oтпpaви oбвинeниe cpeщy бившия ĸмeт  Πopтниx и  cpeщy Стoян Πaceв и двaмa дъpжaвни cлyжитeли oт Изпълнитeлнaтa aгeнция „Mopcĸa aдминиcтpaция“ ĸъм MЗX зa змaмa, cвъpзaнa c мним пpoeĸт зa peĸoнcтpyĸциятa нa pибapcĸo пpиcтaнищe ĸpaй гpaдa.

Cтaвa дyмa зa пpoeĸт зa пoдoбpявaнe нa инфpacтpyĸтypaтa нa cъщecтвyвaщo pибapcĸo пpиcтaнищe в пoĸpaйнинитe нa Bapнa, пoдaдeн oт oбщинa Bapнa (бeнeфициeнт).  Cпopeд paзcлeдвaнeтo oбaчe тaĸoвa пpиcтaнищe нe e cъщecтвyвaлo ĸъм мoмeнтa нa пoдaвaнe нa зaявлeниeтo зa финaнcиpaнe oт EC.

Ако бъдат признати за виновни, бившият кмет и бившият областен управител са изправени пред присъди от две до осем години лишаване от свобода.

Останалите обвиняеми са изправени пред присъди до пет години лишаване от свобода.

Сигналът за потенциални злоупотреби дошъл първо от ОЛАФ, след което било проведено съвместно разследване под ръководството на Европейската прокуратура. Националната полиция също извършила допълнителни действия по случая. Оценената щета за бюджета на ЕС е около 2,8 милиона евро, а за националния – над 675 000 евро.

Иван Портних е от управляващата у нас партия ГЕРБ. Той бе кмет на Варна от 2013 до 2023 г.

 

