В сигнала cе твърди, че Сарафов е прикривал корупционни престъпления на депутата Делян Пеевски в Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), като е осутявал и наказателно преследване. Посочени са данни за нерегламентирани доходи на близки на Сарафов и са приложени 413 файла, за които се твърди, че са от „личния архив“ на Петьо Петров – Еврото.

„Тотално непрозрачно и поръчково Талева разтваря чадъра над Сарафов по заповед на Пеевски“, казват от БОЕЦ.

След указанията на съда Талева образува повторно досъдебно производство, което отново е успяла задълбочена да прекрати, а БОЕЦ научава инцидентно за това от СГС , от който е поискал да потвърди отвод на Талева, но СГС установяав, че на 12 ноември „независимият“ ад хок прокурор е прекратила досъдното производство.

Липсвали и мотиви по ключови факти — не е отговорено мотивирано дали представеният „личен архив“ и новата публична информация, които налагат да се преосмислят предишни изводи, според които доходите на близките на Сарафов от свързаните с Пеевски и Бойко Борисов фирми “Елидис” и “Юнион Ивкони” са били на „действително правно основание“.

Приема, че не са извършени съществени процесуални действия, като разпит на лицата, предали архива на „БОЕЦ“, изискване на пълните прокурорски преписки, както и нареждане за графологически експертизи на подписи и резолюции върху представените документи.

Съдът прие за необоснован извода на Талева за липса на достатъчно данни за престъпление по твърдението, че Сарафов е прикривал разследването на престъпления в Националната компания „Железопътна инфраструктура“.

Оттам БОЕЦ припомнят, че при Талева има още два негови сигнала срещу Сарафов – за убийството на командоса Емил Шарков и за това, че Сарафов заема незаконно поста главен прокурор.

Πo-paнo друг гpaждaнcĸи aĸтивиcт oтпpaви cгинaл дo Taлeвa c въпpoca – въpши ли Бopиcлaв Capaфoв пpecтъплeниe, ĸaтo ocтaвa нa пocтa cлeд 21 юли т.г.

В сигнала му се сочеше, че „пpoдължaвaщoтo yзypпиpaнe нa длъжнocттa и фyнĸциитe и.ф. глaвeн пpoĸypop oт Capaфoв e нe пpocтo пpoтивoзaĸoннo, нo и вcъщнocт пpecтъпнo“.

Цитиpaн бe Haĸaзaтeлния ĸoдeĸc, в ĸoйтo ce ĸaзвa, чe „ĸoйтo caмoвoлнo извъpши дeйcтвиe, ĸoeтo cпaдa в ĸpъгa нa cлyжбaтa нa длъжнocтнo лицe, ĸoятo тoй нe зaeмa, ce нaĸaзвa c лишaвaнe oт cвoбoдa дo eднa гoдинa или c пpoбaция“.

Вероятно това ще бъде поредната прекратена преписка – две години информация за работата на Даниела Талева излизаше на час по лъжичка, тъй като ад хок прокурорът държеше в тайна от обществото действията си по преписките срещу главиня прокурор.

Предполагаме, че тя има заповед да прекрати и смачка всички проверки срещу Сарафов преди да изтече нейният мандат на 7 декември. А след тази дата тя се връща в съдебната система като съдия и ще продължи да изпълнява поръчките на своите господари, изтъкват с днешна дата от БОЕЦ