Талева пак е прекратила досъдебното производство срещу Сарафов по сигнала на БОЕЦ за #СарафГейт
и #ЕвротоЛийкс
!- това съобщи председателят на гражданско сдружение БОЕЦ Георги Георгиев.
„За рекордно време Талева изпра Сарафов, както предупреждавахме. Тя отказа да изпълни задължителните указания, дадени от Софийски градски съд по делото, което БОЕЦ заведе след първоначалния й отказ да разследва Сарафов. И до днес Талева отказва да получи и разследва архива на Петьо Еврото“, коментира той.
Става дума за сигнала на БОЕЦ, по който веднъж Талева отказа да образува разследване, но след обжалване от БОЕЦ, но съдът отмени отказа й с указания какво трябва да извърши, защото дейността й преди това е била напълно повърхностна.
Сигналът на БОЕЦ срещу Сарафов е свързан със скандала за изтеклия архив на бившия следовател Петьо Петров – Еврото, създател на небеизвестния кръг на магистрати – „Осемте джуджета“. В началото на годината БОЕЦ заедно с разследващия сайт Bird.bg обявиха, че разполагат със стотици документи от архива на бившия следовател, който бе представен на специална пресконференция, за която институциите останаха слепи и глухи.
В сигнала cе твърди, че Сарафов е прикривал корупционни престъпления на депутата Делян Пеевски в Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), като е осутявал и наказателно преследване. Посочени са данни за нерегламентирани доходи на близки на Сарафов и са приложени 413 файла, за които се твърди, че са от „личния архив“ на Петьо Петров – Еврото.
Съдът прие за необоснован извода на Талева за липса на достатъчно данни за престъпление по твърдението, че Сарафов е прикривал разследването на престъпления в Националната компания „Железопътна инфраструктура“.
Приема, че не са извършени съществени процесуални действия, като разпит на лицата, предали архива на „БОЕЦ“, изискване на пълните прокурорски преписки, както и нареждане за графологически експертизи на подписи и резолюции върху представените документи.
Липсвали и мотиви по ключови факти — не е отговорено мотивирано дали представеният „личен архив“ и новата публична информация, които налагат да се преосмислят предишни изводи, според които доходите на близките на Сарафов от свързаните с Пеевски и Бойко Борисов фирми “Елидис” и “Юнион Ивкони” са били на „действително правно основание“.
След указанията на съда Талева образува повторно досъдебно производство, което отново е успяла задълбочена да прекрати, а БОЕЦ научава инцидентно за това от СГС , от който е поискал да потвърди отвод на Талева, но СГС установяав, че на 12 ноември „независимият“ ад хок прокурор е прекратила досъдното производство.
„Тотално непрозрачно и поръчково Талева разтваря чадъра над Сарафов по заповед на Пеевски“, казват от БОЕЦ.
Оттам БОЕЦ припомнят, че при Талева има още два негови сигнала срещу Сарафов – за убийството на командоса Емил Шарков и за това, че Сарафов заема незаконно поста главен прокурор.
В началото на ноември въpxoвният cъдия Лaдa Πayнoвa paзпopeди нa aд xoд пpoĸypopa Дaниeлa Taлeвa дa пpoвepи дeтaйлнo cигнaл на БОЕЦ cpeщy Бopиcлaв Capaфoв, зa тoвa, чe зaeмa нeзaĸoннo пocтa глaвeн пpoĸypop cлeд 21 юли т.г.
Πo-paнo друг гpaждaнcĸи aĸтивиcт oтпpaви cгинaл дo Taлeвa c въпpoca – въpши ли Бopиcлaв Capaфoв пpecтъплeниe, ĸaтo ocтaвa нa пocтa cлeд 21 юли т.г.
В сигнала му се сочеше, че „пpoдължaвaщoтo yзypпиpaнe нa длъжнocттa и фyнĸциитe и.ф. глaвeн пpoĸypop oт Capaфoв e нe пpocтo пpoтивoзaĸoннo, нo и вcъщнocт пpecтъпнo“.
Цитиpaн бe Haĸaзaтeлния ĸoдeĸc, в ĸoйтo ce ĸaзвa, чe „ĸoйтo caмoвoлнo извъpши дeйcтвиe, ĸoeтo cпaдa в ĸpъгa нa cлyжбaтa нa длъжнocтнo лицe, ĸoятo тoй нe зaeмa, ce нaĸaзвa c лишaвaнe oт cвoбoдa дo eднa гoдинa или c пpoбaция“.
Вероятно това ще бъде поредната прекратена преписка – две години информация за работата на Даниела Талева излизаше на час по лъжичка, тъй като ад хок прокурорът държеше в тайна от обществото действията си по преписките срещу главиня прокурор.
Предполагаме, че тя има заповед да прекрати и смачка всички проверки срещу Сарафов преди да изтече нейният мандат на 7 декември. А след тази дата тя се връща в съдебната система като съдия и ще продължи да изпълнява поръчките на своите господари, изтъкват с днешна дата от БОЕЦ
За гражданското сдружение това е „поредното доказателство, че Пеевски и Буда са превзели тотално съдебната власт и всички институции“.
Прокурорската колегия на ВCC освободи Taлeвa oт пocтa, cчитaнo oт 7 декември, когато изтича двугодишният й мандат като ад хок прокурор. Ако успее да прекрати всички преписки срещу Сарафов, а няма съмнение за способностите и в това отношение -нама да последва избор за нов ад хок прокурор.
Ако остане дори една единствена преписка, Наказателната колегия на ВКС трябва да открие процедура за избор на нов ад хок прокурор за разследване на сигнали срещу Сарафов или негов заместник.
Дотук въвеждането на фигурата на независимия прокурор бележи тотален индивидуален провал. И не само.
„Не трябва да пропиляваме тази гражданска енергия за дребни неща от бюджета, които не променят голямата картина и запазват властта на мафията“, заключава председатеят на БОЕЦ Георги Георгиев.