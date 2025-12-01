В първия си работен ден след 5-месечен арест, Благомир Коцев очаква да се види с варненци на протеста довечера

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Когато всичко приключи и истината излезе наяве, ще бъде заведено дело за лъжесвидетелстване, каза варненският кмет.

За първи път от 8 юли ще имам възможността да бъда на работното си място. Ще отида до него сам и пеша в 8:30 сутринта, както винаги съм го правил – това написа във Фейсбук профила си кметът на Врана Благомир Коцев, който след близо петмесечен арест на 1 декември се завръща на работа.

Той коментира, че в цялата страна се организират протести срещу бюджета.

„Такъв ще има и във Варна, а преди минути разбрах, че той ще премине и в шествие до Общината, след като започне официално от 18 часа пред Областна администрация“.

Първият ми работен ден се очаква да е дълъг, така че с радост ще посрещна варненци на стълбите на Община Варна около 19 часа. Нямам търпение да съм отново сред вас!, заяви той.

В отговор на журналистически въпрос Коцев обяви, че са му били отправяни покани да се присъедини към друга партия

„Покани, които биха могли да се тълкуват по всякакъв начин“, отбеляза Коцев.

По повод задържането му в продължение на близо 5 месеца каза, че атаката не е била изненада за него, допълвайки, че събирането на пари за гаранцията му е станало без негово знание.

Коцев коментира, че не е изненадан след „атаката по отношение на благотворителната акция за събиране на пари за гаранцията му“. Той допълни, че семейството му е изживяло най-тежко всичко случващо се през последните месеци. Благомир Коцев категорично отрече съмненията относно дарителската кампания за гаранцията му. Той благодари на дарителите и нарече „кошаревски свидетел“ жената, подала сигнал до институциите за проверка на средствата, събрани от дарители за него.

Когато всичко приключи и истината излезе наяве, ще бъде заведено дело за лъжесвидетелстване, каза още варненският кмет.

Биляна Якова, свидетел по делото срещу Благомир Коцев се похвала във Фейсбук, че е поискала разследване на дарителите, помогнали за събиране на средствата за гаранцията. И на фондацията на Манол Пейков, която била нарушила устава си.

Надявам се, че никоя институция няма да се хване на въдицата й, защото дарителството от частни лица не подлежи на контрол от държавата. А и „нарушаването“ на устава също, заяви адвоката на Коцев Ина Лулчева .

Изобщо благотворителната дейност на гражданите не е работа на държавните институции, освен ако не се подкрепят забранени дейности. Ако следваме логиката на тази госпожа – да се готвят дарителите на „Българската Коледа“, каза тя.

И за информация, защото Биляна Якова се представя като „свидетел“ по делото срещу Коцев. Обвинението на основание нейното свидетелстване е за опит за принуда – кметът й разпоредил да извърши нещо по служба, но тя не била съгласна и не го направила. Това е положението, допълни Лулчева.