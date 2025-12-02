Последни новини
Home / Законът / България потъна в протести и недоволство срещу беззаконието, корупцията и бюджета, не мина и без провокатори

България потъна в протести и недоволство срещу беззаконието, корупцията и бюджета, не мина и без провокатори

De Fakto 02.12.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 84 Прегледа

Defakto.bg
София:, площад „Независимост“:   Всенародна  „почит“  към управниците.

 

 

Кметът на Варна посрещнат с аплодисменти от съгражданите си. Тук сме защото искаме справедливост за нашите пари, справедливост за нашата свобода и за нашите институции, подчерта в словото си Коцев. По думите му всички са станали свидетели на това как няколко институции са използвани в координация, като бухалка, за да отстранят легитимния избор на варненци. Те го направиха с един замах, но не успяха, не успяха, защото пресолиха манджата и защото видяха, че тогава, когато преядат с власт и злоупотребяват с нашата свобода, ние излизаме и казваме – „не“, подчерта Коцев. Той изрази надежда, че оттук нататък ще бъде отворена нова страница за Варна.

Многохиляден протест срещу бюджетната политика за 2026 г. на правителството в центъра на столицата на площад „Независимост“.  „Няма да им позволим да ни излъжат“. Това бе мотото на втората серия от масови протести срещу бюджетната политика на управляващите в София и в областните градове – Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Ловеч, Благоевград, Бургас, Плевен и други.

След първия протест от миналата сряда ГЕРБ обявиха, че спират приемането на предложения от тях бюджет за догодина и започват диалог със социалните партньори. Последваха неясни намерения  за излизане от кризата, заявено бе, че без  оттегляне на бюджета,  той може да бъде приет до края на годината, което  създаде усещане за несигурност.

Така се стигна до  призив на ПП – ДБ за свиквани на нов протест, който бе подкрепен и от други опозиционни формации.

На протеста лидерите на ПП-ДБ Асен Василев и Ивайло Мирчев отбелязаха  целите на демонстрацията:

„Ако правителството и парламентарното мнозинство решат да не изтеглят този бюджет, те нямат право да управляват повече България“.

Десетки хиляди хора се присъединиха към разрастващ се антикорупционен протест в България, съобщи Агенция „Франс прес“. Протестиращи за първи път излязоха на улицата миналата сряда в София срещу проектобюджет за 2026 г., който според тях е опит за прикриване на широко разпространената корупция, припомня агенцията.

Новият митинг, обхванал няколко града, е най-големият от години, а хората на площада пред парламента носеха плакати, призоваващи за промяна в правителствотосканд иираха „мафия“ и „оставка“.
Агенцията цитира младежи да казват, че протестират „за нашето бъдеще, искаме да бъдем европейска държава, а не управлявана от корупция и мафия“ и срещу „цялата арогантност“ на лидерите на страната и „цялото беззаконие“.
Многохиляден протест срещу приемането на проекта за държавен бюджет се проведе във Варна. Първоначално стотици се събраха пред сградата на
Областната администрация, но недоволството на хората за по-малко от час привлече няколко хиляди души, които скандираха- „Оставка“.
Метростанция Сердика  в столицата – напът към протеста

Протестиращите дадоха заявка, че протестите няма да спрат, докато не бъде изтеглен бюджетът.

В столицата към 21 часа  множеството се насочи към сградата на ДПС – НН на „Врабча“, а след това и към централата на ГЕРБ.

Протестът  рязко ескалира след 21 часа, когато младежи, напълно различни от протестиращите до този момент,  започнаха да замерват полицията.  Малко след 22 часа се стигна до сблъсъци на кръстовището на бул. „Дондуков“ и бул „В.Левски“.
Това са ултрасите, които ни пусна Пеевски. Полицаите работиха в синхрон с тях. Аз съм на протеста от самото начало и го видях с очите си“, каза едно  момиче от протеста пред  Нова тв.
От видеокрип, направен в 21, 10 ч,  се вижда  как към човешкото  множество се примъкват младежи с черни развлечени анцузи и нахлупени шапки и качулки, които крият лицата им. Разлики, които вадят очите.
Пловдив: Граждански протест под мотото „Стига айляк“ се провеoe на пл. „Съединение“ в Пловдив. Протестът е срещу липсата на политики в интерес на хората, бизнеса,  публичните услуги и корупциятя.

Полицията и пожарната препречиха бул. „Дондуков“ в посока „Ларгото“.

„Мирно“ протестиращите  момчета с черни качулки и маски подпалиха метални контейнери за боклук и с тях атакуваха жандармеристите.
При атаката бе изпочупен полицейски бус и пожарна кола.
Полицията с каски и щитове контраатакува, но все не стигаше до вандалите и си стоеше на едно място, само отвреме навреме притичаваше насам натам и се връщаше в същото положение.
Провокатори разбиха партийния клуб на ГЕРБ на „Дондуков“ срещу английската гимназия, но в този момент полицията остана безучастна.

Пред очите на полицията бе потрошен офиса на ГЕРБ.
 Нанесени бяха  щети и по сградата на централата на „ДПС- Ново начало“ на ул. „Врабча“.
Асен Василев обяви, че не случайно са били допуснати футболни агитки да вилнеят и  удрят полицаи, и поиска оставката на вътрешния  министър.

Президентът Румен Радев призова за оставка на правителството и предсрочни парламентарни избори на фона на протестите срещу бюджета и последвалата ескалация при централата на ДПС.

Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира.  Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона“, заяви той  в публикация на страницата си във Facebook.

По думите му провокациите по време на протеста не променят факта, че българите са казали „НЕ“ на тази власт. „Изходът е само един: незабавна оставка и предсрочни избори„, коментира още президентът.

 

About De Fakto

Проверете също

Талева пак е прекратила преписка срещу Сарафов, връщана й от съда заради повърхностна работа

Талева отново е  прекратила   досъдебното производство срещу Сарафов по сигнала на БОЕЦ за #СарафГейт и …

Софийска районна прокуратура проверява истинска или фалшива е дипломата на Гонзо за средно образование

Софийската районна прокуратура е образувала досъдебно производство за проверка на редовността на дипломата за средно …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване