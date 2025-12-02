България потъна в протести и недоволство срещу беззаконието, корупцията и бюджета, не мина и без провокатори

Многохиляден протест срещу бюджетната политика за 2026 г. на правителството в центъра на столицата на площад „Независимост“. „Няма да им позволим да ни излъжат“. Това бе мотото на втората серия от масови протести срещу бюджетната политика на управляващите в София и в областните градове – Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Ловеч, Благоевград, Бургас, Плевен и други.
След първия протест от миналата сряда ГЕРБ обявиха, че спират приемането на предложения от тях бюджет за догодина и започват диалог със социалните партньори. Последваха неясни намерения за излизане от кризата, заявено бе, че без оттегляне на бюджета, той може да бъде приет до края на годината, което създаде усещане за несигурност.
Така се стигна до призив на ПП – ДБ за свиквани на нов протест, който бе подкрепен и от други опозиционни формации.
На протеста лидерите на ПП-ДБ Асен Василев и Ивайло Мирчев отбелязаха целите на демонстрацията:
„Ако правителството и парламентарното мнозинство решат да не изтеглят този бюджет, те нямат право да управляват повече България“.
Десетки хиляди хора се присъединиха към разрастващ се антикорупционен протест в България, съобщи Агенция „Франс прес“. Протестиращи за първи път излязоха на улицата миналата сряда в София срещу проектобюджет за 2026 г., който според тях е опит за прикриване на широко разпространената корупция, припомня агенцията.
Протестиращите дадоха заявка, че протестите няма да спрат, докато не бъде изтеглен бюджетът.
В столицата към 21 часа множеството се насочи към сградата на ДПС – НН на „Врабча“, а след това и към централата на ГЕРБ.Протестът рязко ескалира след 21 часа, когато младежи, напълно различни от протестиращите до този момент, започнаха да замерват полицията. Малко след 22 часа се стигна до сблъсъци на кръстовището на бул. „Дондуков“ и бул „В.Левски“.„Това са ултрасите, които ни пусна Пеевски. Полицаите работиха в синхрон с тях. Аз съм на протеста от самото начало и го видях с очите си“, каза едно момиче от протеста пред Нова тв.От видеокрип, направен в 21, 10 ч, се вижда как към човешкото множество се примъкват младежи с черни развлечени анцузи и нахлупени шапки и качулки, които крият лицата им. Разлики, които вадят очите.
Полицията и пожарната препречиха бул. „Дондуков“ в посока „Ларгото“.„Мирно“ протестиращите момчета с черни качулки и маски подпалиха метални контейнери за боклук и с тях атакуваха жандармеристите.При атаката бе изпочупен полицейски бус и пожарна кола.Полицията с каски и щитове контраатакува, но все не стигаше до вандалите и си стоеше на едно място, само отвреме навреме притичаваше насам натам и се връщаше в същото положение.Провокатори разбиха партийния клуб на ГЕРБ на „Дондуков“ срещу английската гимназия, но в този момент полицията остана безучастна.
Президентът Румен Радев призова за оставка на правителството и предсрочни парламентарни избори на фона на протестите срещу бюджета и последвалата ескалация при централата на ДПС.
„Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира. Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона“, заяви той в публикация на страницата си във Facebook.
По думите му провокациите по време на протеста не променят факта, че българите са казали „НЕ“ на тази власт. „Изходът е само един: незабавна оставка и предсрочни избори„, коментира още президентът.