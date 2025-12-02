България потъна в протести и недоволство срещу беззаконието, корупцията и бюджета, не мина и без провокатори

Многохиляден протест срещу бюджетната политика за 2026 г. на правителството в центъра на столицата на площад „Независимост“. „Няма да им позволим да ни излъжат“. Това бе мотото на втората серия от масови протести срещу бюджетната политика на управляващите в София и в областните градове – Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Ловеч, Благоевград, Бургас, Плевен и други.

След първия протест от миналата сряда ГЕРБ обявиха, че спират приемането на предложения от тях бюджет за догодина и започват диалог със социалните партньори. Последваха неясни намерения за излизане от кризата, заявено бе, че без оттегляне на бюджета, той може да бъде приет до края на годината, което създаде усещане за несигурност.

Така се стигна до призив на ПП – ДБ за свиквани на нов протест, който бе подкрепен и от други опозиционни формации.

На протеста лидерите на ПП-ДБ Асен Василев и Ивайло Мирчев отбелязаха целите на демонстрацията:

„Ако правителството и парламентарното мнозинство решат да не изтеглят този бюджет, те нямат право да управляват повече България“.

Десетки хиляди хора се присъединиха към разрастващ се антикорупционен протест в България, съобщи Агенция „Франс прес“. Протестиращи за първи път излязоха на улицата миналата сряда в София срещу проектобюджет за 2026 г., който според тях е опит за прикриване на широко разпространената корупция, припомня агенцията.