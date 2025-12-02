КС не събра 7 гласа и отклони искането на ВАдвС срещу връщането без лихва на недължимо събрани осигуровки

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

На свое заседание на 02.12.2025 г. Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №9/2024 г., докладвано от съдия Надежда Джелепова, съобщи пресцентъръ на съда.

Съдът отклони искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 129, ал. 6, в частта „с

изключение на задължителни осигурителни вноски“, от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн. ДВ, бр. 105 от 2005 г., посл. изм. бр. 65 от 2025 г.). Адвокатите оспориха, че когато въз основа на акт на орган по приходите държавата е събрала недължими данъци, тя ги връща на гражданите и бизнеса с лихвите за изтеклия период, но недължимите осигуровки се връщат без лихва.

Това правило, регламентирано в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), оспори Висшият адвокатски съвет (ВАдС) пред Конституционния съд (КС) и настоя да бъде „отменено“, тъй като погазва принципите на правовата държава, за равенство пред закона, за отговорност на държавата за вреди и за неприкосновеност на частната собственост.

В искането бяха изложени мотиви за противоречие на оспорената разпоредба с чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 7 и чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията.

При проведеното гласуване не е постигнато изискуемото по чл. 151, ал. 1 от Конституцията и чл. 15, ал. 2 от Закона за Конституционен съд (ЗКС) мнозинство от гласовете на повече от половината съдии от състава на Съда (най-малко седем гласа) , поради което искането беше отклонено.

Според съдиите Надежда Джелепова, Десислава Атанасова, Галина Тонева, Сашо Пенов, Невин Фети и Орлин Колев искането е неоснователно, тъй като разпоредбата в оспорената част не е противоконституционна.

Според съдиите Павлина Панова, Атанас Семов, Красимир Влахов, Янаки Стоилов, Соня Янкулова и Борислав Белазелков оспорената разпоредба е

противоконституционна.

Всяка от двете групи съдии е изложила мотиви, обосноваващи становището ѝ.

В заседанието са участвали 12 конституционни съдии.

Пълният текст на решението тук