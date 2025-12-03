Лаура Кьовеши няма да се среща с Борислав Сарафов, докато е на посещение в България

Последни новини
03.12.2025

Докато е на двудневно посещеине в София европейският главен прокурор Лаура Кьовеши няма предвидена двустранна среща с Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор, пише в. Сега.  Това са отговорили от кабинета на Кьовеши на въпроси на изданието  за програмата ѝв София.

Кьовеши ще се срещне с министъра на правосъдието Георги Георгиев, но след  срещата не се предвиждат изявления за медиите.

За утре е предвидено официалното откриване на новия офис на европейската прокуратура в София. където има вероятност Кьовеши да се срещне със Сарфов, доколкото сградата се управлява  от прокуратурата на РБългария и  Сарафов ще присъства на откриването.

“ Не е планирана двустранна среща“, както и  други срещи или публични събития„, подчертават от кабинета на Кьовеши

Оттам не е последвал отговор дали европейският главен прокурор е наясно с позицията на съдии от  Върховния касационен съд, че след 21 юли Сарафов не е легитимен и.ф. главен прокурор.  Все пак липсата на среща със Сарафов в програмата на Кьовеши може да се тълкува в контекста на легитимността му на поста.

През лятото офисът на Европейската прокуратура в България получи бившата централа на ДПС на столичния бул. „Александър Стамболийски“ 45А, след като 3 години по-рано на европейските делегирани прокурори беше дадена друга партийна сграда – тази на ул. „Г. С. Раковски“ 134, където се помещаваше СДС. Там обаче се налагаше голям ремонт, който така и не се случи.

Кьовеши е в България, докато срещу българския прокурор в колегиума на европейската прокуратура – Теодора Георгиева, тече дисциплинарна процедура и тя е отстранена от длъжност. В момента текат процедура както за подмяната на Георгиева, чийто мандат изтича през юли догодина, така и на самата Лаура Кьовеши, която трябва да сдаде поста през октомври.

