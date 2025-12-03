Народното събрание обсъжда предложението за провеждане на референдум за въвеждане на еврото

Народното събрание дебатира по предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте България да въведе европейската валута „евро“ през 2026 г.“, внесено от президента Румен Радев на 12 май 2025 г., съобщи БТА

На 23 май президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за задължително тълкуване на Конституцията и обявяване за нищожен отказа на тогавашния председател на парламента Наталия Киселова да постави за разглеждане от Народното събрание предложението за произвеждане на национален референдум.

На 13 май Наталия Киселова издаде разпореждане, с което върна като недопустимо предложението на президента с искане за произвеждане на национален референдум.

На 18 ноември КС обяви, че „Πpeдceдaтeлят нa Hapoднoтo cъбpaниe нямa пpaвoмoщиe дa пpeцeнявa ycтaнoвeнитe в зaĸoн изиcĸвaния, пpи ĸoитo e дoпycтимo пpoизвeждaнeтo нa нaциoнaлeн peфepeндyм, и дa oтĸлoнявa пpeдлoжeниe, нaпpaвeнo oт cyбeĸт, oвлacтeн cъc зaĸoн. Toвa пpaвoмoщиe пo cилaтa нa чл. 84, т. 5 oт Koнcтитyциятa пpинaдлeжи eдинcтвeнo нa Hapoднoтo cъбpaниe“.

След решението, което е задължително за НС, зам. – председателят му Костадин Анегeлов обяви, че заседание за референдума няма да има.

От публикации в социалните мрежи са разбра, че на 27 ноември Рая Назарян е разпоредила провеждане на заседание по въпроса във връзка със Закона за пряко участие на гржданите в държавната власт и местното самоуправление.

След мощния протест на 1 декември, наблюдатели на политическите процеси свързват „омекването“ с идеята за разцепване на недоволните от управлението.

Разпоерждането на Назарян официално досега не бе обявено.

Референдум трябва да има, задължително е, заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов. Парламентарната група са вносители на точката.

В Народното събрание броят на политическите симпатизанти за въвеждане на евротото като национална парична единица след 1 януари 2026 г. е по- голям от защитниците на българския лев.