Нова директива в ЕС изравнява минималните стандарти за борба с корупцията – от 3 до 5 години затвор

De Fakto 03.12.2025

От 3 до 5 години затвор за корупция в ЕС – това се съдържа в новата директива за борбата с корупцията, за която Европейският парламент и страните-членки постигнаха временно споразумение. Тя определя минимални стандарти как държавите от ЕС трябва да криминализират, разследват и наказват престъпленията, свързани с корупцията, съобщи кореспондентът на БВР в Брюксел.

Новият европейски закон изравнява дефинициите и санкциите за корупция във всички страни членки.

В списъка на престъпленията попадат подкуп в публичния и частния сектор, присвояване, търговия с влияние, възпрепятстване на правосъдието, облагодетелстване от корупционни действия, укриване, както и тежки случаи на незаконно упражняване на публична функция.

Държавите в Общността ще трябва да въведат наказания от най-малко 3 до поне 5 години лишаване от свобода според тежестта на престъплението. Освен това, осъдените лица могат да бъдат глобени, отстранени от длъжност, лишени от право да заемат публичен пост или изключени от участие в обществени поръчки.

За компаниите санкциите ще бъдат между 3% и 5% от световния им оборот или фиксирани глоби от поне 24 милиона до 40 милиона евро в зависимост от престъплението.

Страните членки ще трябва да провеждат периодични оценки на най-рисковите сектори, да създадат независими органи за борба с корупцията и да гарантират защита, помощ и подкрепа за хора, подали сигнали или дали показания.

Споразумението предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и Съвета, посочва националното радио.

