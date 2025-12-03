Последни новини
Home / Законът / От днес Министерството на правосъдието стартира Регистъра на арбитражите

От днес Министерството на правосъдието стартира Регистъра на арбитражите

De Fakto 03.12.2025 Законът Напишете коментар 122 Прегледа

Defakto.bg

 

 От днес, 3 декември, Министерството на правосъдието официално въвежда в експлоатация и Регистъра на арбитражите и влиза в сила Наредбата, която регламентира дейността му.  Това са последните промени, с които реформа на арбитражното производство, която започна преди няколко месеца, вече е напълно завършена от правна и техническа гледна точка, съобщават от МП.

С промените в Закона за арбитражите за пръв път беше изграден модерен регистър, който позволява вписването на всички арбитражни институции със седалище в  България, както и на всички арбитражни производства, чието място на арбитраж е на територията на страната.  Това включва и ad hoc арбитражи, както и производства, водени пред чуждестранни институции, когато арбитражът е уреден в България.

Регистърът е публичен по отношение на основните данни за арбитражните институции, както и имената и професиите на вписаните арбитри.

Останалата информация – като страни по конкретни дела, детайли по производства, подадени документи и др. – е поверителна и достъпна единствено за компетентните съдилища и упълномощените служители от Министерството на правосъдието.

Въвеждането на Регистъра има за цел да повиши прозрачността и общественото доверие към арбитража, като ограничи възможностите за „фиктивни“ арбитражи и злоупотреби.  Новата система дава възможност на гражданите и юридическите лица лесно да проверят легитимността на арбитражните институции, статута на арбитъра и неговата професионална квалификация.

Министерството напомня,  че измененията в закона бяха предизвикани от десетки случаи на скандални арбитражни решения, постановени от практически неконтролируеми арбитри и арбитражи.  С реформата бяха повишени изискванията към арбитрите и беше въведена засилена защита на страните – особено на физическите лица, които не са търговци или предприемачи. Вече се изисква изрично съгласие за арбитраж, както и реално получаване на исковата молба, призовките и другите документи, без възможност за фиктивно връчване.

Освен това законът въведе нови основания за нищожност на арбитражното решение, включително когато то е постановено от арбитраж или арбитър, който не е вписан в новосъздадения регистър – механизъм, който досега не съществуваше.

About De Fakto

Проверете също

СГС осъди на 18 г. затвор Димитър Любенов за катастрофата на Околовръстното, при която загина френски гражданин

Петчленен състав на Софийския градски съд постанови 18 години затвор за Димитър Любенов, подсъдим за тежката катастрофа …

Лаура Кьовеши няма да се среща с Борислав Сарафов, докато е на посещение в България

Докато е на двудневно посещеине в София европейският главен прокурор Лаура Кьовеши няма предвидена двустранна …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване