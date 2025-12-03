Последни новини
СГС осъди на 18 г. затвор Димитър Любенов за катастрофата на Околовръстното, при която загина френски гражданин

Петчленен състав на Софийския градски съд постанови 18 години затвор за Димитър Любенов, подсъдим за тежката катастрофа от септември 2022 г. на Околовръстното шосе на София, при която загина френски гражданин, а двама души пострадаха.

Съставът  определи диянието като особено тежък случай и отне завинаги книжката на осъдения.

Присъдата не е окончателна и подлежи обжалване и протест в срок от 15 дни от днес.

Докато тече обжалването Димитър Л. ще остане с мярка домашен арест.

От наказанието се приспада времето, в което подсъдимият е бил задържан с мярка за неотклонение. Съдът лишава Любенов завинаги да управлява МПС и да заплати разноските по делото на страните.

По-рано днес прокуратурата поиска присъдата да бъде около максималната за подобно престъпление, а защитата на Любенов настояваше съдът да приеме, че деянието не е извършено с умисъл, съответно да бъде наложено по-ниско наказание. Делото започна през април 2024 г.

Според обвинението при катастрофата Любенов е шофирал след употреба на кокаин и алкохол, със скорост около 195 км/час, при разрешена скорост 80 км/час, като е бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

Пред медиите Димитър Любенов отново каза, че съжалява за случилото се. Адвокатът му Мирослав Христов заяви, че ще обжалват присъдата и я считат за изцяло неправилна.

 

