Смело: Симпатизантите на еврото в НС отказаха защита на българския лев на национален референдум

De Fakto 03.12.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 150 Прегледа

Депутати от „Възраждане“ разпъват транспарант с надпис „Референдум за лева! Не на еврото“.Снимка БТА

С 81 гласа „за“, 135 „против“ и трима въздържали се, парламентът отхвърли предложението на президента Румен Радев за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе европейската валута „евро“ през 2026 година?“.

„Против“ гласуваха ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС-НН и БСП.

ИТН, които са част от управляващото мнозинство, Възраждане,  АПС, МЕЧ и „Величие“, гласуваха „за“  провеждане на референдум.

След гласуването председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че решението на парламента ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“.

Въвеждането на единната европейска валута може и трябва да стане с убедителен национален консенсус, с вътрешна убеденост на хората, а не с пренебрежително незачитане на тяхната воля, заявява в мотивите си държавният глава.

Всеки български гражданин има право да се произнесе относно своите пари и благосъстояние, посочва той.

Според президента референдумът ще бъде оздравителен за българската демокрация, той ще даде думата на хората и ще позволи да се чуят всички аргументи.  

По време на дебата от „Възраждане“ разпънаха транспарант пред трибуната на Народното събрание с надпис „Референдум за лева! Не на еврото“.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян направи забележка, че това не е позволено в пленарната зала.

 

