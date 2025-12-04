Лаура Кьовеши присъства на откриването на офиса на Европрокуратурата в София, Сарафов не дойде

Eвропейският главен прокурор Лаура Кьовеши присъства на откриването на офиса на Българските европейски делегирани прокурори, който се намира в сградата, където се помещаваше партийната централа на Движението за права и свободи.

На церемонията, която включва и водосвет, присъства и правосъдният министър Георги Георгиев.

Борислав Сарафов, който е нелегитимен и.ф. на поста след 21 юли, е поканен на събитието, но не дойде на откриването на офиса на Европрокуратурата.

Според прокуратурата е в отпуск, а според правосъдния министър – имал други ангажименти. Всъщност Лаура Кьовеши не е предвиждала среща с него.

След официалната церемония министър Георгиев каза, че с Лаура Коьвеши коментирана процедурата по избор на следващ български европейски прокурор, а що се отнася до дисциплинарното производство срещу първия български европейски прокурор – Теодора Георгиева, каза, че информация по тази тема може да бъде подавана единствено и само от Европейската прокуратура и то когато има какво да се съобщи.

Самата Лаура Кьовеши, когато поздрави журналистите, каза, че днес интервюта няма да дава.

Георгиев не коментира дали в основата на временното отстраняване на Георгиева стои съмнения около нейния избор или по скоро работата ѝ като европейски прокурор, но обърна внимание, че в ход е процедурата за избор на следващ европейски прокурор, която се надява да бъде прозрачна и да бъдат да бъде избран най добрият кандидат.

На журналистически въпрос би ли могло да се предотврати „изборът да не се извърши на нечие диванче“ – това по повод разпространено видео, на което се вижда среща на Теодора Георгиева с бившия следовател Петьо Петров – Еврото, Георгиев е категоричен, че няма да има избор нито на диванче нито на масата, нито на стол – „Ще направим всичко възможно, за да изберем най добрия европейски прокурор за България“.