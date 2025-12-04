Лаура Кьовеши присъства на откриването на офиса на Европрокуратурата в София, Сарафов не дойде

Последни новини
De Fakto 04.12.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 247 Прегледа

Eвропейският главен прокурор Лаура Кьовеши. Снемка БТА

Eвропейският главен прокурор Лаура Кьовеши присъства на откриването на офиса на Българските европейски делегирани прокурори, който се намира в сградата, където се помещаваше партийната централа на Движението за права и свободи.

На церемонията, която включва и водосвет, присъства и правосъдният министър Георги Георгиев.

Борислав Сарафов,  който е нелегитимен и.ф. на поста след  21 юли,  е поканен на събитието, но  не дойде на откриването на офиса на Европрокуратурата.

Според прокуратурата е в отпуск, а според  правосъдния  министър  –  имал други ангажименти.  Всъщност Лаура Кьовеши не е предвиждала среща с него.

След официалната церемония министър Георгиев каза, че с Лаура Коьвеши   коментирана процедурата по избор на следващ български европейски прокурор, а що се отнася до дисциплинарното производство срещу първия български европейски прокурор – Теодора Георгиева, каза, че информация по тази тема може да бъде подавана единствено и само от Европейската прокуратура и то когато има какво да се съобщи.

Самата Лаура Кьовеши, когато поздрави журналистите, каза, че днес интервюта няма да дава.

Георгиев не коментира дали в основата на временното отстраняване на Георгиева стои съмнения около нейния избор или по скоро работата ѝ като европейски прокурор, но обърна внимание, че в ход е процедурата за избор на следващ европейски прокурор, която се надява да бъде прозрачна и да бъдат да бъде избран най добрият кандидат.

На журналистически въпрос би ли могло да се предотврати  „изборът да не се извърши на нечие диванче“ – това по повод разпространено видео, на което се вижда среща на Теодора Георгиева с бившия следовател Петьо Петров – Еврото, Георгиев  е  категоричен, че няма да има избор нито на диванче нито на масата, нито на стол – „Ще направим всичко възможно, за да изберем най добрия европейски прокурор за България“.

