Открит е Регионален център за безплатни консултации към адвокатска колегия – Добрич

Открит е Регионален център за безплатни консултации към адвокатска колегия – Добрич

04.12.2025

Заместник-министърът на правосъдието Михаела Мечкунова и председателят на Националното бюро за правна помощ (НБПП) Наталия Илиева участваха  в откриването на Регионалния център за консултиране (РЦК) към Адвокатска колегия – Добрич.
В него по график адвокатите от колегията ще предоставят безплатни консултации на лица от уязвими социални групи на адрес ул. „Максим Горки“ № 8 в града, съобщава МП.

През последните месеци са открити нови центрове  в Русе и Бургас, а с откриванета в Добрич .  общият им брой достига 27 в цялата страна.
„Откриването на този център е още категорична стъпка за разширяване на достъпа до правосъдие и за защита на основните права на
човека, утвърдени в международни и национални правни актове, в името на върховенството на правото“, заявява зам.-министър Мечкунова.

„Насилието – и в частност домашното насилие – е сред най-тежките посегателства срещу основните човешки права. Именно затова през последните години темата за противодействието на домашното насилие заема централно място в политиките на държавата. Днес можем да говорим за стабилна законодателна рамка, ясни механизми за превенция и защита, както и за конкретни инструменти, които да дадат реална опора на пострадалите“, казва тя.
„Министерството на правосъдието ще продължи да поставя тази тема сред своите безусловни приоритети. А наш дълг, на всички нас, е да не отклоняваме
внимание, докато домашното насилие стане инцидентно явление, а не системен проблем“, казва в заключение Мечкунова.

