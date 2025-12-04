Пленумът на ВСС оптимизира щатната численост в районните съдилища с 21 длъжности „съдия“

Пленумът на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната численост на районните съдилища, във връзка с устройването на младшите съдии на длъжност „съдия“ в районните съдилища, след изтичането на двугодишния срок на назначението им по чл. 240 от ЗСВ.

На основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, ПВСС разкри 8 нови длъжности „съдия“ в Софийския районен съд и по 1 нова длъжност „съдия“ в районните съдилища в Самоков, Благоевград, Ботевград, Монтана, Перник, Разлог, Пловдив, Радомир, Пазарджик, Кърджали, Шумен, Провадия и Девня.

Посочено бе, че съгласно приетото от съдийската колегия на ВСС решение 02 декември 2025 г., в срок до 02 юли 2026 г., колегията ще предложи на Пленума на ВСС оптимизиране на щатната численост на съдилищата, чрез съкращаване на 21 длъжности „съдия“.

Решението на СК е съобразено с предстоящото приключване на конкурсите за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните и административните съдилища, съобщи ВСС.