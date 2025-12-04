Последни новини
Прокуратурата внесе искания за задържане на 5 лица за хулигански действия след на протеста в София

04.12.2025

Софийска районна прокуратура внесе в Софийски районен съд искания за налагане на мярка „задържане под стража“ спрямо 5 лица за хулигански действия  на 01 декември 2025 г. в централната част на  София.

Тя наблюдава 16 досъдебни производства, а към наказателна отговорност са привлечени 14 лица. Те са обвинени за това, че са извършили хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.  Обвиняемите са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки, обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни по вид предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители и по автомобили на МВР, съобщават от СРП.

Деянията на част от обвиняемите се отличават с изключителен цинизъм и дързост – осъществени са на публично място в присъствието на много граждани при демонстрация на безнаказаност и на пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави, пише в съобщението.

След запознаване с материалите по досъдебните производства наблюдаващи прокурори са внесли  искания  за  „задържане под стража“ спрямо обвиняемите Ж.Ж., К.Й., Л.Т., М.И. и Н.А. Исканията са на база на събрани доказателства – свидетелски показания и видео записи, които са заснели деянията на обвиняемите.
При претърсвания у част от обвиняемите са открити и пиротехнически изделия. Всичките обвиняеми, за които е поискана най-тежката мярка за
неотклонение, са с предходни криминални регистрации.  Ж.Ж. и К.Й. са осъждани, а М.И. и Л.Т. са с висящи досъдебни производства.
След преценка на събраните до момента доказателства по досъдебните производства и като са взети предвид добри характеристични данни,  прокурори при СРП на обвиняемите И.С., М.Б. и Д.М. мярка за неотклонение „гаранция в пари“, а на Й.Дж. и Б.Б. – подписка.

Под инициалите Б.Б е разпознат сина на индустриалеца Атанас Бобоков, за който очевидно прокуратурата не е разполага с доказателства за хулиганство, но изглежда като син на баща си получава мярка за неотклонение, макар и най – малката.

 

Разседванията по досъдебните производства продължават.

