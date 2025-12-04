Радослав Стоянов, БХК: Правният екип на МВР не е подготвил Митов, много неща не знае, не трябва да е министър

Вътрешният министър Даниел Митов днес бе изслушан в Народното събрание по повод вандалските актове на протеста на 1 декември. Заяви, че организаторите са виновни, че са допуснали провокаторите, и че нямало РАЗРЕШЕНИЕ за шествие, а само за митинг.

В действителност обаче министърът на вътрешните работи отговаря за обществения ред, не организаторите на мирни събрания.

Държавата има позитивно задължение да подпомага и защитава правото на мирно събиране.

Организаторите на протести са длъжни да съдействат на органите на реда, но не носят те отговорност за провокатори.

Събиранията на граждани, които са спонтанни и без предварително УВЕДОМЛЕНИЕ до властите са законни по международното право и властите дължат да предприемат всички разумни мерки да осигурят протичането им (виж напр. мнение на Комитета на ООН по правата на човека от 2018 г. по Popova v The Russian Federation, № 2217/2012, § 7.5).

Международното право не предвижда изискване организаторите предварително да уведомяват властите за събрания. Въпреки това международното право ДОПУСКА това за събирания на открито, с оглед управление на събранието и на рисковете.

В България режимът за мирни събрания е УВЕДОМИТЕЛЕН и в този смисъл да се говори за „разрешение“ е безсмислица, която не съответства на закона. Нещо повече – дори при наличие на регулационни процедури около мирното събиране, които не са стриктно следвани от организаторите, международното право признава презумпция в полза на провеждането на мирно събиране, изразяваща се в търпимост и сдържаност спрямо ограничаването на подобни събрания (виж напр. решението на ЕСПЧ от 2014 г. по делото Навални срещу Русия, № 76204/11, § 74).

Органите на реда са длъжни да различават мирни от немирни демонстранти.

Държавната намеса в упражняване на правото на събиране трябва да ангажира личната отговорност на онези, които не упражняват събирането си мирно.

Задържането на демонстранти трябва да става на достатъчно основание (т.е. наличие на данни, не общи съмнения или предположение) за всяко едно лице.

Тези неща се очаква да знае един министър на вътрешните работи или поне се очаква да бъде подготвен за тях от юридическия екип на министерството преди да прави публични изявления.

Тези неща Даниел Митов видимо не знае.

Под негово ръководство министерството допусна провокаторите да вилнеят в центъра. Той сега произволно опитва да припише отговорността за това на организаторите на протеста в понеделник.

Всичко това сочи, че министър Митов не трябва да е министър. Той дължи своята оставка.