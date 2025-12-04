ВСС отложи за догодина изслушване на съдиите за напреженията около новата киберзащита „Треликс“

Share Facebook

Пленумът на Висшия съдебен съвет отложи за 22 януари 2026 г. обсъждането на предложение за инсталиране на агента за киберзащита „Треликс“ във всички съдилища, с изключение на Върховния административен съд и административните съдилища.

Решението е по предложение на административните ръководители на апелативните съдилища в София, Пловдив, Велико Търново, Бургас, Варна и на Военно-апелативен съд, направено с писмо до ВСС от 02.12.2025 г.

Те се мотивират с краткия срок за организация на присъствието им, планирани вече служебни ангажименти и значителния обем информация, с която трябва да се запознаят.

На миналото съдебно заседание в доклад на Боян Новансик бе поставен въпроса защо във ВКС се използва руския софтуер Kaspersky, както и че отговорността за“ вражеския“ агент носи председателят. Той бе контриран, че откритието на шпиноския софтуер се прави два месеца преди да изтече лиценза му, а още през 2012 г. ВСС го е внедрил във ВКС и по бюджетни причини не са предлагани други лицензи на съда. Някои от членовете на Съдийската колегия заподозряха, че е поставена „шпионска“ задача срещу Галина Захарова.

Цялата драма се разви на фона на напрежението съдийкатата общност от внедрявания в съдилищата на антивирусния агент „Треликс“ ( Trellix) , по проекта на самия Новански за надграждане на киберсигурността в съдебната система. От Съюза на съдиите дори поискаха да спре внедравянето на системата Trellix, защото има съмнения, че е възможен нерегламентиран достъп до личните данни на магистратите и делата.

“ Много от притеснията на съдиите заслужават специално внимание“, каза Захарова. Те не са наясно също защо aдминиcтpaтивнитe cъдилищa и пpoĸypaтypaтa са изключени от пpoцeca нa внeдpявaнe нa защитата Trellix.