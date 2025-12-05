Последни новини
Home / Законът / Омбудсманът Велислава Делчева сезира БНБ за проблеми с достъпа до стартовите комплекти с евромонети

Омбудсманът Велислава Делчева сезира БНБ за проблеми с достъпа до стартовите комплекти с евромонети

De Fakto 05.12.2025 Законът Напишете коментар 150 Прегледа

Defakto.bg

 

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати писмо до подуправителя на Българската народна банка Радослав Миленков по повод жалби на граждани относно начина, по който търговски банки продават стартовите комплекти с евромонети.

До обществения защитник са подадени сигнали, че в клонове на Банка ДСК и ОББ липсва публично достъпна информация за условията за продажба, предлагат се комплекти само на клиенти на банката, транзакциите се извършват единствено безкасово и не се позволява покупка чрез упълномощено лице – затруднение особено за възрастни и трудноподвижни хора.

Жалбите се потвърждават и от репортерска проверка на БТА от 1 декември 2025 г., според която банки – ДСК, ОББ и Пощенска банка продават стартови комплекти само на свои клиенти. Установени са и случаи на липса или ограничена наличност в клонове на ЦКБ, ОББ, Инвестбанк, ПИБ и Fibank.

В писмото си омбудсманът подчертава, че подобни практики противоречат на Наредба № 46 на БНБ от 31 юли 2025 г. и на Указанията към нея, които изискват свободна продажба на стартови комплекти на физически лица след установяване самоличността им. Освен това подзаконовият нормативен акт регламентира възможност за заплащане както безкасово, така и в брой, както и продажба, започваща от 1 декември 2025 г., без ограничение само за клиенти на съответната банка.

„От анализа се налага извод, че банките не следва да прилагат ограничения при продажбата на стартови пакети с евромонети – само на свои клиенти и само безналично“, посочва Делчева.

Делчева се обръща към БНБ с предложение надзорната институция да предостави становище за готовността на банките и „Български пощи“ да осигурят равен достъп на гражданите до стартовите комплекти и при необходимост да предприеме действия за правилното прилагане на процедурата.

В позицията си Делчева припомня и Препоръката на Европейската комисия от 10 януари 2008 г., според която гражданите трябва да имат възможност да закупят поне един комплект с евромонети през седмиците преди смяната на валутата, за да бъде осигурено плавно и справедливо преминаване към еврото.

About De Fakto

Проверете също

След протеста: Съмнения за произволно задържани, липсата на медицинска помощ и правата на арестантите под стража

Адв. Адела Качаунова По повод публично известните сведения за задържането на няколко младежи в нощта …

По шаблона „Коцев“ задържаха обвиняемите за „Исторически парк“ – пак без „известния -неизвестен“ депутат

Апелативен съд София  остави в ареста петима задържани по делото „Исторически парк“ – обяснението е, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване