Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС не е взимал никакво решение по жалбата срещу влизането на България в еврозоната

Съдът на ЕС не е взимал никакво решение по жалбата срещу влизането на България в еврозоната

De Fakto 05.12.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 193 Прегледа

Defakto.bg

Съдът на ЕС опроверга информацията, че е допуснал разглеждането на жалбата срещу влизането на България в Еврозоната от 1 януари. Това се казва в съобщение от Съда, с което БНР разполага.

„Общият съд не е вземал никакво решение по допустимостта, нито по основателността на жалбата“, се посочва в съобщение от Съда на ЕС по повод жалбата.

В профила си във ФБ, бившият вицепремиер  Румен Гечев съобщи, че е бил уведомен, че Общият европейски съд с решение от 28 ноември 2025 г. е приел за допустима исковата молба за незаконосъобразност по приемането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г.

От Съда на ЕС уточняват, че:

„Завеждането на жалбата в регистъра, връчването ѝ на ответника и разпределянето на делото на съдебен състав са просто стандартни процесуални етапи. Общият съд не е вземал никакво решение по допустимостта, нито по основателността на жалбата“.

  • Жалбата е подадена на 15 септември 2025 г. и е заведена в регистъра от секретариата на Общия съд на Европейския съюз с номер T-653/25 (MS и др./Съвет).
  • Завеждането на жалбата в регистъра, връчването ѝ на ответника и разпределянето на делото на съдебен състав са просто стандартни процесуални етапи.
  • Общият съд не е вземал никакво решение по допустимостта, нито по основателността на жалбата.

Важно е в този смисъл да се уточни, че завеждането на жалбата в регистъра, връчването ѝ и разпределянето на делото на съдебен състав по никакъв начин не предопределят изхода на делото.

About De Fakto

Проверете също

По искане на защитата АС – Варна решава размера на гаранцията на Благомир Коцев

Прокуратурата не е протестирала освобождаването от ареста нито на варненския кмет,  нито на бившия зам. …

След протеста: Съмнения за произволно задържани, липсата на медицинска помощ и правата на арестантите под стража

Адв. Адела Качаунова По повод публично известните сведения за задържането на няколко младежи в нощта …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване