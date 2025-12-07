Варненският кмет Благомир Коцев беше арестуван на 8 юли – преди близо 5 месеца, по обвинения за участие в престъпна група, корупционно престъпление и принуда. Заедно с него бяха задържани и двама общински съветници от ПП-ДБ, както и местен бизнесмен. Всички, без него, бяха освободени с по-леки мярки. Обвинения бяха повдигнати и на пиарката му Антоанета Петрова.

На 28 ноември той беше освободен срещу парична гаранция в размер на 200 000 лева, а на 1 декември се върна на работното си място.

В предаването На Фокус по Нова тв кметът на Варна Благомир Коцев, разказа:

„Когато се случи всичко с мен попитах жена ми как синът ми приема липсата ми. И тя ми сподели: „Аз му казвам, че той се бие с дракони.”

Тук съм, защото смятам, че трябва да се говори за тези битки с дракони. И се надявам на моя син да не се налага да води такива двубои. Свободата на духа и чистата съвест носят истинската свобода на човека. Макар и пет месеца под запрещение не се чувствах несвободен, защото да загубиш тази свобода е да не можеш да се движиш без охрана. А аз ходя свободно по улиците. Истинската свобода е да имаш чиста съвест и да знаеш, че истината е на твоя страна„, сподели Коцев.

Той каза още, че е вярвал, че ще излезе от ареста, но усещането е било за обреченост. „Аз никога не съм се сблъсквал с тази система. Усещането да си там без причина. През цялото време човек си мисли, ако той попадне в ареста на база на лъжливи показания, лъжесвидетелстване, измислени обвинения, какво следва оттук нататък – едно овладяване на системата, която те кара да стоиш в ареста по непонятни причини”, каза още кметът на Варна.

Коцев заяви още, че е получил силна подкрепа от семейството си, макар че то е преживяло огромен стрес, докато той е бил в ареста. Коцев сподели, че огромна травма за него е била раздялата с любимите му хора.

За арестите

Разказа, че към него не е имало специално отношение в ареста. В такава ситуация някой може да се счупи, но със сигурност се калява, отбеляза той. „Ако някой иска да постигне голяма цел, не може да не премине през някакво страдание. Ако човек наистина иска да постигне нещо, трябва да вярва, че това страдание е имало смисъл“, сподели още той. Зави, че в него, в тези условия, нищо не се е счупило.

На въпрос вярно ли е, че в килиите има дървенци, отговорт бе: Да, има. И дървеници има, и хлебарки, и даже плъхове сме виждали

Това са едни битови истории, които са ужасни. Той разказа, че режима в ареста е доста по-строг от този в затвора – човек стои в килии от по 15 квадрата по 22 часа, защото има право само на 1, 5 ч . на ден на въздух в така нар. „каре“ . Отношението към него е било уважително, но не се е ползвал с никакви привилегии.

Благомир Коцев коментира още, че протестите в страната имат различни поводи, но са свързани с едно: „арогантността на властта, преяждането с нея, овладяването на институциите и използването им като бухалки“. Той допълни, че всичко е ескалирало с бюджета.

По отношение на твърдението, че върху него е бил оказан натиск да се присъедини към друга политическа партия Коцев каза: „В момента, в който трябваше да функционираме след кабинета „Денков” ,рязко се промениха отношенията на работа в Общината. Идваха различни посланици, през хора, да ми кажат,

че в България има нов шериф и ако не се съобразяваме, сме обречени.

Допълни още: „Това, което ми казваха, е – имате много проекти, ако искате те да бъдат реализирани, вие нямате много голям шанс, освен да вървите по течението, което сега върви на централно ниво в държавата. Ако не бъдете с правилните хора, няма как да вървят проектите. Моят отговор беше категоричен – не. Отказах. След това имаше мълчание.” Коцев каза още, че не е знаел какъв ще бъде ефектът от това. По-късно, малко след ареста, той е споделил тази информация с Кирил Петков и Асен Василев.

„Никога не съм очаквал, че могат да се използват срещу един кмет служби, манипулирани свидетели, хора, които са готови да лъжесвидетелстват, без последствия за тях. Всеки един от тези хора е имал причина да направи това, защото е загубил някаква привилегия в тази община. Това са уволнени лица, хора, срещу които съм пуснал сигнали до прокуратурата за злоупотреби с общината. Но прокуратурата, вместо да предприеме действия срещу тях, тя ги привиква и ги обръща към мен”, обясни още Коцев.

Кметът на Варна заяви още, че някои от проектите в общината са били поставени под риск – например за тръбата под Варненското езеро.

По отношение на бившия зам.-кмет Диан Иванов Коцев каза, че от момента на ареста не е имал контакт с него. И допълни, че Иванов е напуснал длъжността поради лични причини, но също така са имали разногласия по някои политики и начин на работа. Кметът допълни още, че е бил много изненадан, че Иванов е един от свидетелите срещу него. „Не можех да повярвам, че това е възможно. Това, което има в тези показания, не отговаря на капка от истината. Когато разбрах, че той е казал, че тези показания са дадени под натиск, пак по неговите последвали изяви научих, че са му дадени почти готови показания”, допълни още той.

Коцев каза още, че е разбрал, че Иванов е получавал заплахи, намесени са били и неговите деца, които няма да го познаят, ако не подпише кававто му казват.

„Разбрах, че са му дали да подпише готови показания“ , каза кметът.

За Пламенка Димитрова

Коцев посочи, че договорът на фирмата ѝ за предоставяне на услуга – осигуряване на храна на социално слаби хора, е изтичал, а също така е имало обжалване на поръчката от нейна страна на втора инстанция. „Проведох разговор, за да видя какви са възможните решения. Направи ми впечатление, че тя се държи странно и каза: „Аз веднага мога да си оттегля жалбата”. Аз казах, че не искам такова нещо, а да намерим решение, защото много хора иначе ще остават без услугата за този период. Правя си равносметка после, че тя може би е искала да провокира подобен тип разговор, за да ме уличи в нещо“, обясни той. Коцев беше категоричен, че не е водел разговори за пари с Иванова.

За Биляна Якова

кметът на Варна посочи, че я е виждал веднъж, тя е била служител на Общината. Срещата е поискана от нея, за да му обясни за проект, свързан с градския транспорт. „Дойде, обясни, изслушах я, нямахме допирни точки. След няколко месеца тя беше освободена по друга причина – разписвала е протоколи в полза на фирма, които са извън стойността на договора, който вече е бил изтекъл. Подадох сигнал в прокуратурата за това”, обясни още той.

„Цялото това премеждие ме научи, че човек, когато се бори, трябва да е готов да рискува, да откъсне част от себе си. И че нищо не става даром“,

заяви на финала кметът на Варна Благомир Коцев. И сподели, че макар да е имало моменти, в които му е минавало през ума да се откаже от политиката, но няма да го направи, защото е преминал през много трудности. И за това свое решение също е получил подкрепа от съпругата си.

На въпрос на водещата Лора Крумова дали би приел да е кандидат за президент, Коцев отговори: че има други приоритети в момента – трябва да обърне внимание на семейството и на здравословното състояние на съпруга си, която много тежко е преживяла случилото се.

„Ако всички хора, които излязоха и ме подкрепиха, ако цялата тази енергия поставя въпроса по този начин, аз съм отговорен човек – и ако трябва да откликна, ще го направя. Аз съм отговорен човек към града, към варненци и към всички тези хора, които застанаха зад мен. Ще мисля по темата, но сега това не е дневен ред, заяви Благомир Коцев.“

