Комитет на министрите: Прокурорската колегия на ВСС и главният прокурор нямат роля за назначаването на ад хок разследващия

Адв. Адела Качаунова
Мандатът на първия прокурор по разследването на главния прокурор изтича днес, а няма яснота кога ще бъде избран неин наследник. Сарафов има наглостта да дава мнение за краткия списък съдии, които са готови да го разследват. Не искал това да са съдии, членове на съсловната организация Съюз на съдии в България.
И той, както и управляващото дуо, е умилително смешен.
Можеше да е прочел какво каза Комитетът на министрите миналата седмица за изпълнението на Колеви срещу България – емблематичното дело, заради което изобщо беше създаден този рудиментарен механизъм за разследване на главния прокурор.
Комитетът на министрите:
– призова властите да приемат алтернатива на отменената конституционна реформа;– подчерта, че прокурорската колегия на ВСС и самият главен прокурор не могат да имат никаква роля при назначаването, удължаването на мандата или отчетността на ad hoc прокурора;– призова властите да не допускат забавяне при назначаването на наследника на Талева;– поиска да се приемат правила, които да гарантират независимостта на разследването – конкретно удължаването на срока – което не трябва да зависи от главния прокурор;– поиска практическа независимост на ad hoc прокурора.
И не на последно място поиска да узнае какво става с раследването на убийството на прокурор Колев и евентуалната съпричастност на тогавашния главен прокурор Филчев.
За последното властите веднъж не са дали адекватно обяснение.
(Фейсбук)