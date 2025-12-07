Комитет на министрите: Прокурорската колегия на ВСС и главният прокурор нямат роля за назначаването на ад хок разследващия

– призова властите да приемат алтернатива на отменената конституционна реформа;

– подчерта, че прокурорската колегия на ВСС и самият главен прокурор не могат да имат никаква роля при назначаването, удължаването на мандата или отчетността на ad hoc прокурора;

– призова властите да не допускат забавяне при назначаването на наследника на Талева;

– поиска да се приемат правила, които да гарантират независимостта на разследването – конкретно удължаването на срока – което не трябва да зависи от главния прокурор;

– поиска практическа независимост на ad hoc прокурора.