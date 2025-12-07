Последни новини
Home / Законът / Комитет на министрите: Прокурорската колегия на ВСС и главният прокурор нямат роля за назначаването на ад хок разследващия

Комитет на министрите: Прокурорската колегия на ВСС и главният прокурор нямат роля за назначаването на ад хок разследващия

De Fakto 07.12.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 94 Прегледа

Defakto.bg
Адв. Адела Качаунова,  води дела пред български съдилища и пред Европейския съд по правата на човека  в защита на различни уязвими хора, включително деца.  Съпредседател на Българския хелзинкски комитет.

Адв.  Адела Качаунова

Мандатът на първия прокурор по разследването на главния прокурор изтича днес, а няма яснота кога ще бъде избран неин наследник. Сарафов има наглостта да дава мнение за краткия списък съдии, които са готови да го разследват.  Не искал това да са съдии, членове на съсловната организация Съюз на съдии в България.
И той, както и управляващото дуо, е умилително смешен.
Можеше да е прочел какво каза Комитетът на министрите миналата седмица за изпълнението на Колеви срещу България – емблематичното дело, заради което изобщо беше създаден този рудиментарен механизъм за разследване на главния прокурор.
Комитетът на министрите:
– призова властите да приемат алтернатива на отменената конституционна реформа;
– подчерта, че прокурорската колегия на ВСС и самият главен прокурор не могат да имат никаква роля при назначаването, удължаването на мандата или отчетността на ad hoc прокурора;
– призова властите да не допускат забавяне при назначаването на наследника на Талева;
– поиска да се приемат правила, които да гарантират независимостта на разследването – конкретно удължаването на срока – което не трябва да зависи от главния прокурор;
– поиска практическа независимост на ad hoc прокурора.
И не на последно място поиска да узнае какво става с раследването на убийството на прокурор Колев и евентуалната съпричастност на тогавашния главен прокурор Филчев.
За последното властите веднъж не са дали адекватно обяснение.
(Фейсбук)

About De Fakto

Проверете също

От седмицата: Колкото повече, толкова повече или за непрозрачното раздуване на щата в правосъдието*

Екатерина Баксанова Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) разкри 21 нови щата за съдии. Решение, …

Сарафов с условие: Нито един от Съюза на съдиите да не влиза в механизма за разследването му като „главен прокурор“ (коментар)

  Казват, че властта поболява.  Може и да са прави мислителите поне,  доколкото съдим от …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване