„Политико“: България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна

De Fakto 08.12.2025 Гостува ни, Законът Напишете коментар 64 Прегледа

Страните от ЕС ще трябва поотделно да се осигурят гаранции от милиарди евро за заема за Украйна от замразените руски активи. Това пише  брюкселското издание “Политико”, предаде БНТ.

Сумите, които държавите ще трябва да осигурят, са определени въз основа на БВП, както се определят и вноските им в общи европейски бюджет.

За България гаранцията за украинския заем ще е 1,2 милиарда евро.

Най-много ще плати Германия – 52 милиарда евро, следвана от Франция – 34 милиарда евро.

ЕК представи миналата седмица законодателно предложение за предоставянето на максимум 210 милиарда евро заем за Украйна за пет години. За заема ще бъдат използвани замразените руски активи, които в по-голямата си част се намират във финансовата компания “Юроклиър” в Брюксел.

Белгия се противопоставя на използването на руските активи и иска финансови гаранции от останалите страни в ЕС в случай, че Украйна няма да бъде в състояние за връща заема.

Според документа на ЕК общите суми за всяка държава може и да се увеличат, ако страни, приятелски настроени към Кремъл, като Унгария, откажат да се присъединят към инициативата. Гаранциите може и да намалеят, ако други държави извън ЕС като Норвегия също се съгласят също да включат в тях.

Предложеният репарационен заем за Украйна предвижда 115 милиарда евро за финансиране на отбранителната промишленост на Украйна за период от пет години.

50 милиарда евро ще покрият бюджетните нужди на Киев. Останалите 45 милиарда евро от общия пакет ще погасят заем от Г-7 за Украйна, отпуснат миналата година.

Окончателното решение за заема ще трябва да бъде взето на срещата на върха на лидерите от ЕС следващата седмица в Брюксел.

Междувременно депозитарът, в който се съхраняват основната част от руските активи – Euroclear, предупреди, че „безплатни пари няма“ и че използването на руските активи е свързано с правни рискове, които могат да застрашат финансовата стабилност на Европа.

