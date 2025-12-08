„Вторият“ бюджет: Заплатите във ВСС се вдигат от 24 хил. лв. на месец на 30 хил. лв, съдии и прокурори с 14 % увеличение

Това се казва в официално позиция на „Продължаваме Промяната“ по втория проект на Бюджет за 2026 г. От формацията отново призоваха правителството да подаде оставка.

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще обсъди двата проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. Правителството, синдикатите и работодателските организации ще разискват и проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г. Това съобщиха от правителствената пресслужба. Заседанието е насрочено за 11:00 ч.

На 6 декември Министерството на финансите публикува новия проект на бюджет за 2026 година. Вчера надзорните съвети на НЗОК и на НОИ одобриха проектите за бюджети на Касата и на държавното обществено осигуряване.

От ПП. отбелязват, че ги няма парите за младите лекари и медицинските сестри.

„260 млн. евро, които обещаваха пет пъти и накрая ги вписаха в предишния бюджет на НЗОК под натиск, сега пак са изчезнали от бюджета. Щяло да има 30 млн. евро, може би през Министерството на здравеопазването, и то само за специализантите. Нито лев за медицинските сестри, нито лев за всички други, които работят в здравната система. Опитват се пак да излъжат абсолютно всички под натиска на, познайте кой – частните болници. Няма нито един текст за минималните заплати на лекарите и на медицинските сестри в системата. Но за сметка на това отчитат 260 млн. евро спестени разходи за здравеопазване.“

Според тях има и други спестени разходи – 741 млн. евро от капиталовата програма. Това са пътища, жп и други проекти.

„За сметка на това заплатите във Висшия съдебен съвет продължават да се вдигат от 24 хил. лв. на месец на 30 хил. лв. Промяна в този бюджет няма. Заплатите в съда и прокуратурата, където сме най-добре платени спрямо Европа, се вдигат най-много – с почти 14%, спрямо 10% за другата администрация.Заплатите в КПК са намалени. Увеличението ще бъде само 42%, а не 52%, както беше в предишния проект на бюджет. Цялата сметка за заплати в останалата част на администрацията не е мръднала. Единственото, което са направили, е да ги раздадат малко по-справедливо, което е някакъв напредък, но така нареченото „отвързване“ на заплатите всъщност не е отвързване. Казва се само: догодина няма да се прилагат текстовете на закона, но по-догодина ще видим.“

От партията посочват още, че вместо да се намалят парите за издръжка на администрацията, те са се вдигнали. Това са парите за ремонти, ток, консумативи и издръжка по всички административни сгради. Те се вдигат с 47 млн. лв. върху вече 20-процентовото увеличение в предишния бюджет. Да си имат ведомствата да си харчат. Или, казано иначе – ще харчим 700 млн. лв. повече за тоалетна хартия и ремонти, но няма да дадем 260 млн. лв. за заплати в здравеопазването.

„Но тъй като не им стига и не могат да направят достатъчно спестявания, са измислили от въздуха едни 300 млн. евро повече приходи от продажби на въглеродни квоти. Това, като отворим детайлната тригодишна прогноза, е със същия текст като в предишния бюджет. Така че как са се появили тези приходи – може би само Теменужка Петкова може да каже. Освен това са запазили едни 800 млн. евро „измислени“ приходи от ДДС, които няма да се случат, както не се случиха тази година. Тоест реалният дефицит в този бюджет е най-малко 4%, а по-скоро 4,5%, а не 3%. И тези счетоводни трикове, които са натворили в тази хартия за три дни, няма как да го скрият.“

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев снощи (07.12) посочи, че новият вариант на бюджета е по-лош и от предишния.