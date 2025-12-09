Талева на изпроводяк, и съдии: Борислав Сарафов не заемал умишлено поста на и. ф. главен прокурор

Бившата вече ад хок прокурорка Даниела Талева е отказала да образува досъдебно производство срещу Борислав Сарафов по сигнал, че заема незаконно поста след 21 юли 2025 г, а два съдебни съства са потвърдили решението, съобщава в. Сега.

Даниела Талева, която от 7 декември Талева не е ад хок прокурор срещу Сарафов, е взела решението си след като два състава на Върховния касационен съд посочиха, че Сарафов няма легитимност като и.ф. главен прокурор след 21 юли. Любопитен детайл е че постановлението й е подписано в деня, в който премиерът Росен Желязков и правосъдният министър Георги Георгиев го удостиха със специално внимание, като заедно с него откриха международна конференция.

След обжалване на отказа на Талева съдията от СГС Иван Стоилов се съгласил с мотивите й, че той е на поста по решение прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, поради което не е извършил престъпление, тъй като не е извършил съзнателно самоволни действия.

След като има решение на Прокурорската колегия, няма как да се поставя въпросът за „самоволно“ изпълняване на длъжност от страна Сарафов, заключава съдията.

Определението му е обжалвано и е разгледано от апелативните съдиите Алексей Трифонов, Димитрина Ангелова и Андрей Ангелов.

Трифонов и Ангелова по същия начин като прокурорката колегия приемат, че промените в Закона за съдебната власт действат занапред, а Сарафов е заварен случай, защото е назначен преди влизането им сила. Мнозинството приема, че законовата норма, регламентираща колко време някой може да е изпълняващ функциите главен прокурор действа занапред и не се отнася до Сарафов, след като парламентът не е записал заварените случаи в преходна и заключителна разпоредба.

(Такъв беше случаят и с Георги Чолаков, като председател на ВАС, но неговите правомощия бяха прекратени от Съдийската колегия именно по силата на същия закон. )

Допълва, че обществено нетърпимо да няма главен прокурор и затова си е съвсем наред Сарафов да остане на поста, докато ПВСС избере друг.

Решението на апелативен състав е подписано с особено мнение от съдия Андрей Ангелов. Той заема становището на на ВКС, че след 21 юли функциите на Сарафов като и.ф. главен прокурор са прекратени по силата на закона, тоест, действията му след тази дата са лишени от легитимност.

Но и съдия Андреев смята, че Сарафов е на поста след колективното решение на прокурорската колегия на ВСС и не може да се приемае, че нарушава закона с умисъл.

Разбира се съдиите не са длъжни да четат стенограмите от заседанията на парламента, но в случая „Сарафов“ биха видели ясно изразена волята на депутатите при приемането на закона, че след влизане на промените в сила, Борислав Сорафов може да е най-много шест месеца и.ф. главен прокурор.

Самият той показа, че иска да остане на поста за следващите 7 години.

След като първо подаде жалба пред ВАС срещу прекратения му избор от ВСС по силата на закона и поиска ВАС да сезира КС със закона, след това я оттегли, казват, като разбрал, че мнозинството в КС, е на мнение, че промените в закона не са противоконституционни.

По този повод известният юрист Петър Обретенов в статия за Дефакто призова КС да не прекратява делото, а да се произнесе по искането на ВАС, инициирано от Сарафов, за да не допуска да бъде лесно бламиран, да спре шикалкавеното с пpoцeдypни xвaтĸи и да проясни законовата ситуация.

Бившият съдия изрази надежда, че съдът ще излезе с решене, в което ще намерят израз всички съображения – за и против – конституционносъобразността на оспорваните текстове от съдебния закон.

„Дa ce нaдявaмe, чe нaй – пocлe KC щe зaдeйcтвa зaщитния мexaнизъм нa дeмoĸpaциятa, знaчeниeтo нa ĸoйтo тoй мнoгoĸpaтнo e изтъĸвaл, нo дo ceгa нe гo e пpилoжил глaвнo пopaди пpoцecyaлни cъoбpaжeния“, заключи Обретенов.