Последни новини
Home / Законът / Съдийската колегия на ВСС назначи 38 младши съдии на длъжност „съдия“ в районните съдилища

Съдийската колегия на ВСС назначи 38 младши съдии на длъжност „съдия“ в районните съдилища

De Fakto 09.12.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 71 Прегледа

Defakto.bg

 Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, назначи 38 младши съдии на длъжност „съдия“ в районните съдилища – всички са с  продължен срок по чл. 240 от ЗСВ. За тяхното назначение бяха разкрити  21 нови щата.

В  Софийския районен съд назначения получиха  Цветина Костадинова, Петър Милев, Цветина Цолова, Виктория Мингова, Цветомила Данова, Диана Василева, Георги Кацаров, Михаела Касабова-Хранова, Виктория Недева, Анна Кофинова и Биляна Симчева.

Всички те са младши съдии в Софийския градски съд.

  • Адриана Велева  в Районен съд – Самоков;
  • Магдалена Инджова –  в Районен съд – Елин Пелин;
  • Крум Динев –  в Районен съд – Разлог;
  • Иванка Гоцева – в Районен съд – Благоевград;
  • Весислав Генов –в Районен съд – Сливен;
  • Пламен  Кучев –  в Районен съд – Бяла Слатина;
  • Мина Павлова –  в Районен съд – Ботевград;
  • Александра Нанова – в Районен съд – Монтана;
  • Игнат Тимофеев –  в Районен съд – Перник;
  • Иванина Иванова  в Районен съд – Радомир;
  • Цвета Борисова –  в Районен съд – Пловдив;
  • Руска Андреева – в Районен съд – Пловдив;
  • Асен Велев – в Районен съд – Пазарджик;
  • Боян Ешпеков – в Районен съд – Кърджали;
  • Цветислава Стайкова – в Районен съд – Стара Загора;
  • Георги Милкотев –  в Районен съд – Велинград;
  • Златомира Стефанова – в Районен съд – Царево;
  • Тихомир Рачев –  в Районен съд – Кюстендил;
  • Гергана Симеоно – в Районен съд – Сливен;
  • Виляна Михалева – в Районен съд – Варна;
  • Станислав Ангелов в Районен съд – Провадия;
  • Марина Семова –  в Районен съд – Девня;
  • Христо Митев –  в Районен съд – Ловеч;
  • Надя Славова – „съдия“ в Районен съд – Добрич;
  • Натали Жекова –  в Районен съд – Тутракан;
  • Петранка Петрова –в Районен съд – Шумен;
  • Ангелина Богданова – в Районен съд – Стара Загора.

About De Fakto

Проверете също

СГС постанови доживотен затвор за Веско Вълчинов, убил с приятеля си Кристиян Пеев с особена бруталност

Софийският градски съд осъди на доживотен затвор Веско Вълчинов за това, че през 2023 г. …

Талева на изпроводяк, и съдии: Борислав Сарафов не заемал умишлено поста на и. ф. главен прокурор

. Бившата вече ад хок прокурорка Даниела Талева е отказала да образува досъдебно производство срещу …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване