Съдийската колегия на ВСС назначи 38 младши съдии на длъжност „съдия“ в районните съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, назначи 38 младши съдии на длъжност „съдия“ в районните съдилища – всички са с продължен срок по чл. 240 от ЗСВ. За тяхното назначение бяха разкрити 21 нови щата.

В Софийския районен съд назначения получиха Цветина Костадинова, Петър Милев, Цветина Цолова, Виктория Мингова, Цветомила Данова, Диана Василева, Георги Кацаров, Михаела Касабова-Хранова, Виктория Недева, Анна Кофинова и Биляна Симчева.

Всички те са младши съдии в Софийския градски съд.