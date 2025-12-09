Съдийската колегия на ВСС назначи 38 младши съдии на длъжност „съдия“ в районните съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, назначи 38 младши съдии на длъжност „съдия“ в районните съдилища – всички са с продължен срок по чл. 240 от ЗСВ. За тяхното назначение бяха разкрити 21 нови щата.
В Софийския районен съд назначения получиха Цветина Костадинова, Петър Милев, Цветина Цолова, Виктория Мингова, Цветомила Данова, Диана Василева, Георги Кацаров, Михаела Касабова-Хранова, Виктория Недева, Анна Кофинова и Биляна Симчева.
Всички те са младши съдии в Софийския градски съд.
- Адриана Велева в Районен съд – Самоков;
- Магдалена Инджова – в Районен съд – Елин Пелин;
- Крум Динев – в Районен съд – Разлог;
- Иванка Гоцева – в Районен съд – Благоевград;
- Весислав Генов –в Районен съд – Сливен;
- Пламен Кучев – в Районен съд – Бяла Слатина;
- Мина Павлова – в Районен съд – Ботевград;
- Александра Нанова – в Районен съд – Монтана;
- Игнат Тимофеев – в Районен съд – Перник;
- Иванина Иванова в Районен съд – Радомир;
- Цвета Борисова – в Районен съд – Пловдив;
- Руска Андреева – в Районен съд – Пловдив;
- Асен Велев – в Районен съд – Пазарджик;
- Боян Ешпеков – в Районен съд – Кърджали;
- Цветислава Стайкова – в Районен съд – Стара Загора;
- Георги Милкотев – в Районен съд – Велинград;
- Златомира Стефанова – в Районен съд – Царево;
- Тихомир Рачев – в Районен съд – Кюстендил;
- Гергана Симеоно – в Районен съд – Сливен;
- Виляна Михалева – в Районен съд – Варна;
- Станислав Ангелов в Районен съд – Провадия;
- Марина Семова – в Районен съд – Девня;
- Христо Митев – в Районен съд – Ловеч;
- Надя Славова – „съдия“ в Районен съд – Добрич;
- Натали Жекова – в Районен съд – Тутракан;
- Петранка Петрова –в Районен съд – Шумен;
- Ангелина Богданова – в Районен съд – Стара Загора.