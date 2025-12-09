Случаят „Костин“ : ПРБ дължи над 70 000 лева за незаконно обвинение, 7- месечен арест и отстраняване от кметския пост

Share Facebook

След седем години бившият кмет на община Чупрене Ваньо Костин осъди прокуратулата за незаконно обвинение, повдигано му от действащата през 2019 г. Специализирана прокуратура.

Решението е на Видинския окръжен съд, който присъжда обезщетение за вреди причинени на Костин от приключилите с провал действия на прокуратурата срещу него.

През 2019 г. той бе задържан и отстранен от длъжност, а политическата му кариера – приключена.

Костин, който момента на шумната акция бе кмет трети мандат, бе обвинен за длъжностни и документни престъпления за продажбата на фирми на свои родственици на общински земи, разположени на територията на бъдещия ски комплекс „Миджур“.

С повдигнатото обвинение той бе изолиран от участие в местните избори и нов кмет на селото стана кандидатът на управляващата тогава партия ГЕРБ.

Историята

На 9 април 2019 г. Костин е задържан най – напред за срок от 24 часа в МВР, сетне за 72 часа от прокурор на Спецализираната прокуратура, а както си е реда, след искането на прокуратурата – задържан под страта от спецправосъдието. В интерес на истината съдия – докладчикът е бил на особено мение по задържането на кмета, въпреки че е бил обвинен по целия каталог от дължности и документин престъпления по НК ( чл. 282, ал. 2„ вр. ал. 1„ вр. чл. 26, ал. 1 НК и по чл. 313, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК.)

Арестът на кмета продължи седем месеца (9 април 2019 г. до 15 ноември 2019 г), а по късно по искане на прокурутаата с одобрението на Апелативния специализирания съд, Костин е отстранен от длъжността кмет на общината

Три пъти по време на седемесечния престой в ареста специализираното правосъдие отказва да промени мярката – предполага се че прокуратурата през това време обезпечава с доказателства „обоснованованото предположение “ на съда за извършено престъплание заради, което е задържан – да не пречи на разследването. Едва на седмия месеца (14.11.2019 г.) „задържането под стража“ е променено в парична гаранция от 20 000 лева, внесена веднага от баща му.

Четири години след повдиганото обвинение, на 14.03.2022 г. прокуратурата прекратява частично наказателното производство срещу Костин (за две длъжностни престъпления и четири документни), изготвя обвинителен акт, който внася в съда.

На 8 ноември 2022 г. съдът прекратява производството и го връща на прокуратурата за отстраняване на допуснати в ДП съществени нарушения, които са ограничили правата на обвиняемия.

На седмата година от задържането и повдигнатото обвинение, на 25 юли 2024 г. наказателното производство срещу Ваньо Костин е прекратено изцяло от самата прокуратура с прозрението, че не е извършил престъпление.

Делото за вреди

След прекратеното наказателно производство бившият кмет завежда иск по ЗОДОВ за обезщетяване на насенените му неимущестени и имуществени вредите – претендира неиуществени вреди в размер на 150 000лв., заедно с мораторната лихва от датата на ареста – 09.04.2019г . Иска присъждане на имуществени вреди пропуснати ползи от неполучени трудови възнаграждения в размер на 16 935лв., както и за компенсация за платени адвокатски възнграждения от 14 400 лв плюс законната лихва, а също и разноски в настоящото производство -11 000лв.

В исковата си молба до съда акцентира, че поради воденото наказателно производство не се е кандидатирал за кмет на Община Чупрене за изборите през 2023 г., а през цялото време на делото, наблюдаващият прокурор редовно публично информирал обществеността и медиите за „престъпленията“ му, информацията, която давал намирала радушен прием в медиите, включително и в централните новини на телевизиите. Така той бил осъден предварително в очите на гражданите.

От престоя му в ареста изживял стрес, изпитавл е срам от злепоставянето му пред семейството съселяните и цялото общество. Задържането под стража е довело до обостряне на артритно- ставното му заболяване и е усложнило физическото и психическото му състояние.

Познато

От свидетелските показания на Б. Д. С се разбира, че през 2019 г. още докато бил задържан в софийския арест, е ходил е при него, за да подписва документи на общината поради липсата на зам. кмет. След това е посочил свой заместник, а после е бил отказан от дължонстта.

Друг свидетелят заявява, че Костин е бил кмет на общината от 2007 г. и е направил много за общината и хората. При задържането му хората а

били притеснени, а други обидени и не са вярвали, че кметът им е извършил това,за което го обвиняват.

По делото е разпитана Ц К. съпруга на ищеца. Тя е заявила, че на 9 април 2019 г. рано сутринта около 07,00ч. в дома им са нахлули повече от 30 униформени от жандармерията и започнали обиск като са търсили диаманти, бижута и др. В съседство живеят родителите на

ищеца, които са били със заболявания и те са били в шок от случващото се.

По същото време други униформени са нахлули за обиск при бившата съпруга на В. К. с викове и тропане, а синът на ищеца, който живеел там, много се е уплашил, а бившата му съпруга е отведена в София да дава показания.

Свидетелката също е била задържана заедно с мъжа си в гр.София, но само за 24 часа, а Костин останал в ареста.

Да видят всички

Преди да ги конвоират в София, са ги закарали с белезници пред Община, където е имало много хора, медии и телевизии и задържането било широко отразено.

В ареста здравословното състояние на В. К. се влошило предвид условията – влага, лоши битови условия – обострил се ревматоидния му артрит и се наложило да го водят на лекар, впоследствие и на кардиолог. Самият той изглеждал блед, съвсем различен и цялата история му се е отразила много зле. След като излезнал от ареста започнал да получава паник атаки, ходили няколко пъти до бърза помощ и накрая ги насочили към психиатър.

Започнало лечение от психиатър, което продължава и до днес, но с променлив успех.

Свидетелката заявява, че съпругът и е бил три мандата кмет и се ползвал с уважението на хората, а този показен арест и последвалото

наказателно производство е бил голям позор и срам,уронване на авторитета на ищеца,целенасочено мачкане на самочувствието му.

Съдът: Незаконно обвинение, дело, извън разумните срокове

След като се запознава с цялата фактология по делото ОС – Видин стига до извода, че прокуратурата е повдигнала незаконно обвинение срещу ищеца, наказателното производство е продължило повече от пет години, извън разумните срокове, след което е прекратено, „поради това, че деянията, за които са му повдигнати обвинения не са извършени от него“.

Съдът отхвърля защитата на прокуратурата, че негативни реакции, изпитвани от ищеца през петте години, са обичайните при водене на наказателно производство срещу което и да е лице.

„Воденото срещу В. К. наказателно производство е инициирано от Специализираната прокуратура,започнало е с нахлуване на голяма група униформени в ранните часове на деня в дома на ищеца за извършване на обиск,подложили са на стрес цялото семейство и родителите

му,показно е изведен пред Общината с белезници и това е отразено в медиите като се е дала широка гласност.МНО “задържане под стража“ е изпълнявана в централния затвор в гр.София, а не в следствения арест на място, самата мярка е продължила повече от 7месеца,а наказателното производство повече от 5години,което е един продължителен срок. През това време ищецът е престанал да упражнява функциите си на кмет, останал е продължително време безработен-от 2019 до 2023г. и не се е кандидатирал за проведените кметски избори през 2023г. като всички това е в резултат на воденото наказателно производство срещу него“.

В този контекст съдът намира искане за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди за основателно и „при спазване критерия на справедливост, съгласно чл.52 от ЗЗД“ намира за справедливо да обезщети Костин с 30 000 лв. плюс мораторна и законнова лихва върху сумата за определени периоди. Отхвърля поисканото обезщетение до пълния размер от 150 000лв. отхвърля като недоказан.

Присъжда пропуснати ползи от неполучени трудови възнаграждения в размера на 10 584,20лв. заедно с двете лихви върху сумата, считано от 02.08.2025 г. до окончателното й изплащане.

Уважава изцяло разходите за адвокатска защита в размер на 14 400 лева заедно с лихвите.

Общата сума на главницата, която прокуратурата дължи е 50 000 лева плюс 10 хиляди лихва.

Осъжда прокуратурата да заплати на ищеца направените от него разноски по делото, съобразно с уважената част от иска в размер на 2 206лв.

Общата сума, която прокуратурата дължи на Ваньо Костин е над 70 000 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

За лесното отнемане на свободата в аванс

Случаят „Костин“ е поредният, който повдига въпроса за лишаването от свобода чрез задържане под стража, тоест без присъда и с формален съдебен контрол на съдилищата, които по правило благославят исканията на прокуратурата за настаняване в ареста.

При сегашното наказателно правоприлагане зад поисканите арести, лесно се прикриват цели, които нямат нищо общо с повдиганите обвинения. През 2019 г. например Костин беше един от многото арестувани кметове, които не бяха от управляващата тогава партия – ГЕРБ. Неговото задържане и отстраняване доведе до избор на кандидат именно от тази партия.

Показателен бе случаят с Николай Димитров, който като независим кандидат за Несебър спечели изборите от ареста и бе доведен с белезници в общината, за да се закълне, тъй като бе в ареста за незаконно обвинение в купуване на гласове. После оcъди прокуратурата след 5-гoдишнo нaĸaзaтeлнo пpecлeдвaнe, пpeĸpaтeнo също oт caмaтa пpoĸypaтypaтa пopaди нeдoĸaзaнocт, но cъдът ĸopигиpa пpичинaтa зa пpeĸpaтявaнe c мнoгoзнaчитeлнaтa ĸopeĸция, чe пpecтъплeниe въoбщe нe e cъщecтвyвaлo, зa дa бъдe дoĸaзвaнo.

Опитът „отвън“ да се определя кой къде да е кмет, се натъква на съпротива – въпреки „кметската“ акция по онова време, старите кметове в страната, които бяха обвинени и арестувани, не само се включиха в изборите, ами и ги спечелиха безапелационно, напомнят медиите.

В случая „Благомир Коцев“ бе очевидна симулацията на добросъвестност от страна на прокуратурата, която не привлече към отговорност т.нар. неизвестен депутат, дори след внасяне на обвинителен акт, но с него успя да оправдае разглеждането на делото София и безкритичното „краткосрочно“ задържане (за пет месесеца) на варненския кмет. Настоя и пред Варненския окръжен съд да го държи „вътре“, въпреки изчерпаните основания за това.

В този смисъл каквото и обезщетение да бъде присъждано, и в случая „Костин“, то е ниско заради лесната възможност да се отнема в аванс свободата, без да се търси никаква, дори дисциплинарна отговорност от прокурорите за процесуални злоупотреби и провалените обвинения след това.

Нищо лично, но поради нехайството на поредица от управляващи с криворазбрана европейска култура, питаме – трябва ли управляващи политически лидери да попаднат по тази схема в ареста ( за повече от 24 часа), за да схванат какво означава лишаване от свобода при формален контрол на съдилищата, които не недолюбват европейските стандарти, че предварителното задържане е изключителна, а не задължителна мярка.

А за прилагането й трябва да се потрудят малко повече от клишето „обоснованото предположение“, с което отнемат свободата на граждани, които се оказват невинни, но разсипани след много месеци в „изрядните“ ни арести.

Всички остават защитени от своята „независимост“, а отговорност носят само гражданите, които плащат за грешните „вътрешни убеждения“.