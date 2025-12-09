Последни новини
ВСС откри процедури за избор на административни ръководители в четири съдилища

09.12.2025

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедури за избор на административни ръководители на Апелативен съд – Велико Търново, Окръжен съд – Търговище, Окръжен съд – Разград и Районен съд – Своге.

Решението е във връзка с изтичащите мандати на председателите на четирите съдилища, съобщи ВСС.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт могат да се правят в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“. Те се подават в администрацията на ВСС, по електронен път с квалифициран електронен подпис на имейл адрес vss@vss.justice.bg или чрез лицензиран пощенски оператор на адреса на ВСС – гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12.

Решението ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и публикувано на интернет страницата на ВСС.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи  зам9 – административни ръководители на четири органа на съдебната власт.

Милена Костова-Колева,  съдия в Административен съд – София-област, е назначена на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на същия съд.

Христо Христов, съдия в Административен съд – Бургас, е назначен на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Сливен.

Светослава Костова-Господинова,  съдия в Окръжен съд – Сливен, става зам. – председател“ на съда и ръководител на Гражданско отделение.

Стратимир Димитров,  съдия в Окръжен съд – Хасково е определен за  зам. –  председател“ на окръжния съд и шеф на  Наказателно отделение.

Предложения за назначенията са направени от административните ръководители на съответните съдилища.

