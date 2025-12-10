АКФ обяви победителите в конкурса „Червена линия 2025 – награди за журналистика срещу корупцията“

Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) обяви имената на победителите в конкурса „Червена линия 2025 – награди за журналистика срещу корупцията“.

Церемонията се проведе на 9-и декември, Международен ден за борба с корупцията.

Отличени бяха шестима журналисти и две разследващи организации, чийто материали бяха избрани измежду 129 номинации в четири категории: награда за разследване на корупция, награда за утвърждаване на върховенството на правото, награда за регионална журналистика и награда за млад журналист.

Голямата награда за журналистическо разследване, разкриващо корупция или конфликт на интереси, получиха журналистите от BIRD (Бюро за разследващи репортажи и данни) и Гражданско движение „Боец“ за работата си по поредица от материали за зависимостите в системата на правосъдието, включително за имущественото състояние на семейството на и. д. главен прокурор Борислав Сарафов.

Отбелязана беше и работата им да анализират архива на брокера на влияние в правосъдието Петьо Петров – Еврото, показващи връзки с политици и с лица като Христофорос Никос Аманатидис „Таки“.

Специална награда за журналистическо разследване получи Видка Атанасова от „Свободна Европа“, за поредица от материали относно дейността на Съюза на Българските учители, председателстван от „Вечната Янка Такева“.

Материалите разкриват, че основна дейност на СБУ е бизнесът с недвижими имоти, често закупувани при съмнителни условия от лица с криминално минало или придобивани по съдебен ред като имоти на социалистическия синдикат на учителите. Разкрити са и множество порочни практики при функциониране на синдиката, като събиране на членски внос без документи, пълна липса на прозрачност как се харчат събираните средства на стойност около 20 млн. лв. годишно, както и връзки на председателката Такева с организации, санкционирани по глобалния закон „Магнитски“.

Специална грамота за журналистическо разследване, разкриващо корупция или конфликт на интереси, получава Десислава Николова от „Капитал“, за поредица от материали относно порочни практики в сектор здравеопазване – източване на Националната Здравноосигурителна каса чрез масово прилагане на медицински пособия със спорен ефект на многократно завишени цени и ползване на уреди за високоспециализирани, животоспасяващи изследвания в ущърб на пациентите и обществото.

За втора поредна година наградата за регионална журналистика отиде при Венелина Попова от мрежата за регионална журналистика „За истината“. Попова беше отличена за смелостта и постоянство си в отразяване на теми с висока обществена значимост като манипулирането на изборния процес в малки населени места и значителното замърсяване на въздуха в община Гълъбово, включително от ТЕЦ Брикел на Христо Ковачки.

„Заради работата си Венелина Попова от години е подложена на заплахи от институции и властимащи, а тази година стана обект на своеобразно дело-шамар, след като кметът на община Гълъбово излъга в съда“, каза Бойко Станкушев, директор на АКФ. „Екипът на АКФ изразява своята солидарност с Венелина и призовава представителите на местната и съдебната власт да уважават работата на журналистите и правото на гражданите да бъдат информирани.“

Категорията за регионална журналистика тази година получи подкрепата и на Посолството на Кралство Дания в България.

„Регионалната журналистика е теренът, на който медиите си взаимодействат с факторите, които определят ежедневието на гражданите. Местните журналисти са очите и ушите на обществото близо до гражданите“, каза Сара Грю Андерсен, заместник-ръководител на мисията на Посолството на Кралство Дания в България и първи секретар. „Силните и независими метни медии са най-добрата гаранция за информираността на гражданите.“

Наградата за утвърждаване на върховенството на правото получи Мая Димитрова от Българска национална телевизия за филма си „Архитекти на хаоса“, изобличаващ машина за дезинформация, достигаща до хиляди хора.

Наградата в категория „Млад журналист“ тази година получи Татяна Йорданова от Нова Телевизия за серия материали, касаещи имотни и финансови измами на чужди граждани, както и кредитни измами и как реакцията на институциите е закъсняла или изцяло липсва.

Специална грамота за млад журналист получи Катерина Василева от „Свободна Европа“ за поредица от материали за нарушения на изборния процес в услуга на корпоративни или политически интереси.

Татяна Йорданова получи допълнителна награда от Натаниъл Копси, посланик на Великобритания в България. Посланик Копси окачестви наградите „Червена линия“ като ярък пример за важната ролята на журналистиката в защитата на демокрацията в България.

„Последните седмици ни показаха силата на обществените емоции. Хората призовават за интегритет, прозрачност и отчетност – принципи, които не са пожелателни, а задължителни. Корупцията не трябва да бъде толерирана. Промяната няма да дойде изведнъж, но заедно можем да постигнем напредък.“

Носителите в конкурса са определени от жури в състав: Златка Стефанова, адвокат, Константин Караджов, журналист, Красен Николов, журналист в „Медиапул“, Любомир Аламанов, ПР експерт и Лора Георгиева, правен експерт в АКФ.

Конкурсът „Червена линия“ за журналистика срещу корупцията се организира с подкрепата на Фондация „Америка за България“, Посолството на Кралство Дания в България и Посолството на Великобритания.