„Демократична България“ предложи със закон да се забрани на НСО да охранява санкционирани за корупция

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

С промени в закона за НСО „Демократична България“ поискаха да се забрани на службата за охрана да пази санкционирания за корупция партиен лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Според ДБ хора на НСО могат да охраняват само председателя на парламента, но не и обикновени депутати.

„Призоваваме това да бъде придвижено максимално бързо в комисии и в пленарна зала. Ако не се случи, между първо и второ четене на бюджета, ще го предложим отново, защото охраната на Пеевски трябва да бъде свалена“, каза съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

В момента освен от НСО Пеевски е пазен от баретите и от Специализирания отряд за борба с тероризма, полиция, жандармерия и частна охрана. „На тази гавра с българската държавност трябва да се сложи край“, каза той и допълни, че Пеевски се е сдобил със солидната охрана заради фалшив сигнал, че отряд на руското ГРУ е влязъл в България да го отстрани.

Наред с това от „Демократична България“ внасят изменения в закона за мерките срещу изпирането на пари, така че санкциите по глобалния закон за корупция „Магнитски“ да се прилагат спрямо Пеевски.

Подобен законопроект бе предлаган от Възраждане, който предвиждаше на санкционираните по глобалния закон „Магнитски“, както и от други държави, да се забрани заемат каквито и да било държавни, местни или партийни длъжности в България.

Според вносителите това бе първата по рода си инициатива, която въвежда пряк механизъм за ограничаване на достъпа до власт на лица, за които има доказани данни за корупция, установени от международни институции.

В мотивите бе даден пример с председателя на ДПС – Ново начало, Делян Пеевски, санкциониран от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC) за „директно и индиректно участие в корупция, използване на влияние, контрол върху институции, подкупване на държавни служители и незаконно присвояване на активи“. Идеята бе отхвърлена от мнозинството.