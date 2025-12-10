Единодушно Тихомир Стоев бе избран за титулярен шеф на Апелативна прокуратура Пловдив

Share Facebook

Прокурорската колегия назначи и. ф. Тихомир Стоев за титуляр на поста ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив. Това стана единодушно с 9 гласа „за“ на членовете на прокурорската колегия. Преди четири месеца, като прокурор от ВКП той бе определен за и.ф. шеф на Апелативна прокуратура.

След препитването на днешното заседание Стоев получи одобрение на колегията.

Представи се с изключителна лекота и самоувереност, въпреки липсата на администраивен опит, отбеляза Калина Чапкънова.

Като задълбочен юрист, който изненадващо бързо се е ориенитрал в обстановката в пловдивския апелативен район, коментира Гергана Мутафова.

Дялан камък, заключи Евгени Иванов.

Изтъкнато бе, че прокурор Стоев бързо се е адаптирал към новата месторабота и функциите му на административен ръководител, като е успял да създаде спокоен, уравновесен и професионален микроклимат както в апелативната прокуратура, така и в прокуратурите в апелативния район.

Запитан дали дали не се притеснява от липсата на административен опит включително и в АП – Пловдив, Стоев отговори, че наистина няма опита на административните ръководители в пловдивския апелативен район, но приема това за предимство, защото е свободен да утвърди „свой почерк“ за работа като запази заварените добри практики.

„Прагматично и без емоции“ – така той отговори на въпроса как ще подбира своя екип, допълни, че ще стимулира кадърните и професионално подготените, няма толерира връзките и познанствата, които пречат на работата.

Поясни, че предстои сериозна работа за срочното разследване и приключване на делата и оказване на методическа помощ.

Стоев има 27 г. юридически стаж. Завършил е право, има и магистратура по психология. Кариерата си в съдебната система започва като следовател във Велико Търново, а впоследствие е работил като прокурор в Апелативната специализирана прокуратура и в отделите „Специализиран“ и „Инспекторат“ във ВКП.

Бил е главен експерт в дирекциите „Противодействие на корупцията“ и „Разследване“ в ДАНС.

В съдебната зала се е явявал като прокурор по дела, свързани с корупционни престъпления, организирани престъпни групи, пране на пари, трафик на наркотици и др.

На 11 август 2025 г. той встъпи в длъжност като и.ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив, която включва окръжните и районните прокуратури в Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Кърджали и Смолян.

Определени са дати за изслушване на кандидати за адм. ръководители

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители на Окръжна прокуратура – София – 21.01.2026 г., на Окръжна прокуратура – Враца – 11.02.2026 г., на Районна прокуратура – Благоевград – 28.01.2025 г. и на Районна прокуратура – Силистра – 04.02.2025 г.