Последни новини
Home / Законът / Единодушно Тихомир Стоев бе избран за титулярен шеф на Апелативна прокуратура Пловдив

Единодушно Тихомир Стоев бе избран за титулярен шеф на Апелативна прокуратура Пловдив

De Fakto 10.12.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 263 Прегледа

Defakto.bg

Прокурорската колегия назначи и. ф.  Тихомир Стоев за титуляр  на поста  ръководител на Апелативна  прокуратура – Пловдив.  Това стана единодушно с  9 гласа  „за“ на членовете на прокурорската колегия. Преди четири месеца, като прокурор от ВКП  той бе определен за и.ф. шеф на Апелативна  прокуратура.

След препитването на днешното заседание Стоев  получи одобрение  на колегията.

Представи се с изключителна лекота и самоувереност, въпреки липсата на администраивен опит,  отбеляза Калина Чапкънова.

Като задълбочен юрист, който изненадващо бързо се е ориенитрал в обстановката в пловдивския апелативен район,  коментира Гергана  Мутафова.

Дялан  камък,  заключи  Евгени Иванов.

Изтъкнато бе, че прокурор Стоев бързо се е адаптирал към новата месторабота и функциите му на административен ръководител, като е успял да създаде спокоен, уравновесен и професионален микроклимат както в апелативната прокуратура, така и в прокуратурите в апелативния район.

Запитан дали дали не се притеснява от липсата на административен опит включително и в АП – Пловдив,  Стоев отговори, че наистина няма опита на  административните ръководители в пловдивския  апелативен район, но   приема това за предимство, защото е  свободен да утвърди  „свой почерк“ за работа  като запази  заварените добри практики.

„Прагматично и без емоции“ –  така той отговори на въпроса как ще подбира своя екип, допълни, че ще стимулира кадърните и професионално подготените,   няма толерира  връзките и познанствата, които  пречат на работата.

Поясни, че предстои сериозна работа  за срочното разследване и приключване на делата и оказване на методическа помощ.

Стоев  има 27 г. юридически стаж.  Завършил е право, има и магистратура по психология. Кариерата си в съдебната система започва като следовател във Велико Търново, а впоследствие е работил  като прокурор в Апелативната специализирана прокуратура и в отделите „Специализиран“ и „Инспекторат“ във ВКП.

Бил е главен експерт в дирекциите „Противодействие на корупцията“ и „Разследване“ в ДАНС.

В съдебната зала се е явявал като прокурор по дела, свързани с корупционни престъпления, организирани престъпни групи, пране на пари, трафик на наркотици и др.

На 11 август 2025 г. той встъпи в длъжност като и.ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив, която включва окръжните и районните прокуратури в Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Кърджали и Смолян.

Определени са дати  за изслушване на кандидати за адм. ръководители

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители на Окръжна прокуратура – София – 21.01.2026 г., на Окръжна прокуратура – Враца – 11.02.2026 г., на Районна прокуратура – Благоевград – 28.01.2025 г. и на Районна прокуратура – Силистра – 04.02.2025 г.

About De Fakto

Проверете също

АКФ обяви победителите в конкурса „Червена линия 2025 – награди за журналистика срещу корупцията“

  Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) обяви имената на победителите в конкурса „Червена линия 2025 – …

Писмо по човешки към съдиите от СГС: Позволете на една майка да прибере обратно сина си

 Софийският районен съд остави за постоянно в ареста петима от задържаните по време на протеста в София от 1 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване