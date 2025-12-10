След вота на недоверие: Петков и Божанов в съда за разпоредително заседание по дело срещу тях

Последни новини
10.12.2025

Съдията Емил Дечев  направи отвод по делото 

Бившият лидер на ПП Кирил Петков и съпредседателят на „Да, България“ и настоящ депутат Божидар Божанов се явиха днес в Софийския градски съд, където в 13:30 часа започна разпоредителното заседание на делото срещу двамата.

Началото на заседанието съвпадна с края на дебатите по вота на недоверие в парламента, в които Божанов днес участва.

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Петков и Божанов на 1 октомври.

Делото е за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета „Денков“ Александър Йоловски.

Йоловски беше част от кабинета на Николай Денков в периода 6 юни 2023 – 9 април 2024 и беше предложен за поста от самия Божидар Божанов.

Обвинението твърди, че между 20 май до 17 юни 2022 г. Божанов като министър на електронното управление и възложител на обществена поръчка, нарушил служебните си задължения като предоставил на изпълнителния директор на ИА „Инфраструктура на електронното управление“ флашка с файл с техническа спецификация и указания тя да бъде използвана за провеждане на обществена поръчка за близо 18 млн. лв.

Въпросната спецификация давала предимство на консорциум на търговски дружества при участие и класиране за изпълнител на обществената поръчка.

След като Петков и Божанов се отказаха от депутатските си имунитети, им бяха наложени и гаранции от по 10 000 лв., а съдийката по делото отказа да ги намали, защото били депутати с връзки и контакти и можели  да вършат престъпления. 

Съдията от Софийския градски съд Емил Дечев си направи отвод по делото срещу Петков и Божанов. Това стана по искане на прокуратурата, която се осъмни в безпристрастността на Дечев, който беше заместник-правосъден министър в кабинета „Петков“.

  Мотивите

За да не допусне у гражданите да остане усещането, че бъдещата присъда по делото е била повлияна от позицията, която е заемал в изпълнителната власт. Той обаче беше категоричен, че не е показал пристрастност в поведението си, както и че няма доказателства за това.

Емил Дечев припомни, че е бил заместник правосъден министър в четири правителства, две от които, назначени от президента Радев.

Използва казуси от американската и българската съдебна практика, както и от практиката на съда в Страсбург.

Американските примери бяха със съдии, назначавани от президентите Никсън и Тръмп, произнасяли решения срещу двамата, а българският – с избора на Никола Филчев за главен прокурор – дотогава заместник правосъден министър в кабинета на Иван Костов, за когото са гласували и членове на Висшия съдебен съвет, избрани от мнозинството на ОДС, с чийто мандат Костов беше министър-председател.

След отвода предстои да бъде избран нов съдия-докладчик по делото.

