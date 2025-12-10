ВКС обяви избор на нов ад хок прокурор, Сарафов настоял да присъства при „изтегляне“ на обвинителя му

Share Facebook

На 12.12.2025 г. чрез ЕИСС ще бъде определен на случаен принцип съдия, който да изпълнява функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от негов заместник, съобщи ВКС.

С разпореждане от днес (10.12.2025 г.) заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия (НК на ВКС) Лада Паунова е разпорeдила по реда на чл. 112, ал. 6 от ЗСВ да се определи на случаен принцип съдия, който да изпълнява функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор. Това ще бъде магистрат измежду съдиите, включени в списъка, одобрен с решение на Общото събрание на НК на ВКС от 20.11.2025 г. и изменен с решение от 27.11.2025 г.

Разпоредено е разпределението да се извърши чрез модула за случаен избор в Единната информационна система на съдилищата на 12.12.2025 г. в 11.00 часа.

В мотивите на разпореждането се посочва, че срокът на изпълнение на функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, не може да бъде повече от две години, като след изтичането на този срок той се възстановява на заеманата преди това длъжност. Па тази причинва Даниела Талева е възстановена на заеманата длъжност „съдия“ в Софийския градски съд, считано от 07.12.2025 г.

Според чл. 173а, ал. 3, изр. 2 от ЗСВ, ако производството срещу главния прокурор или срещу негов заместник продължи повече от две години, по реда на чл. 112, ал. 6 от ЗСВ се определя друг съдия, който се назначава от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за прокурор за

разследване на престъпления, извършени от главния прокурор.

С писмо на заместник-председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия от Даниела Талева е изискана информация дали към 07.12.2025 г. има неприключило(и) производство(а) срещу главния прокурор или негов заместник. На 03.12.2025 г. е постъпил отговор, съобразно който е налице неприключила преписка – пр. пр. № 8/2025 г. по описа на ВКП, по която е възложена допълнителна проверка.

В разпореждането пише: „Независимо от неяснотата на формулировката на разпоредбата на чл. 173а, ал. 3, изр. 2 от ЗСВ следва да се приеме, че посоченото в цитираното писмо наличие на неприключила преписка съставлява производство по смисъла на посочената норма, което продължава след двегодишния срок на изпълнение на функциите на назначения ad hoc прокурор и което е основание за определяне на друг съдия за изпълняващ функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор“.

На 11.11.2025 г. във ВКС е постъпило искане от Борислав Сарафов да присъства на действията по определяне на нов съдия на позиция прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор. Поради това той ще бъде уведомен за часа и датата на извършване на разпределението на принципа на случайния подбор.

Наскоро стана известно, че Сарафов е искал от списъка на съдиите, които могат да го обследват да отпадна представителите на Съюза на съдиите в България. Че подобно поведение е недопустимо бе подчертано на среща миналата седмица на Koмитeта нa миниcтpитe , обявил чe пpoĸypopcĸaтa ĸoлeгия нa BCC и caмият глaвeн пpoĸypop нямат ниĸaĸвa poля пpи нaзнaчaвaнeтo, yдължaвaнeтo нa мaндaтa или oтчeтнocттa нa аd hос пpoĸypopa.

Призова влacтитe дa нe дoпycĸaт зaбaвянe пpи нaзнaчaвaнeтo нa нacлeдниĸa нa Taлeвa и да се пpиeмaт пpaвилa, ĸoитo дa гapaнтиpaт нeзaвиcимocттa нa paзcлeдвaнeтo, ĸoeтo нe тpябвa дa зaвиcи oт глaвния пpoĸypop.